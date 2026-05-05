5 cose utili che puoi fare con Gemini in auto

Il vecchio Google Assistant sta lasciando il posto a Gemini, il modello di intelligenza artificiale che promette di rendere la tua auto un po' meno ''macchina'' e un po' più assistente personale.

Non è solo una questione di nome: cambia il modo in cui interagisci con l'infotainment. Ora puoi parlarci in modo ancora più naturale, quasi come faresti con un passeggero (ma che non critica la tua guida).

Per iniziare, ti basta avere l’app Gemini sul telefono e usare il classico ''Ehi Google'' oppure toccare l'icona col microfono sul display o ancora il tasto al volante. Ecco 5 modi concreti per sfruttarlo mentre guidi.

1. Gestire le e-mail senza staccare gli occhi dalla strada

Guidare non è mai il momento ideale per leggere la posta, ma a volte arrivano informazioni che servono subito. Gemini può scavare nella tua casella Gmail per te.

Un esempio pratico: Se hai i biglietti per un evento via e-mail, puoi dirgli: ''Ehi Google, ho un concerto stasera, trova l'indirizzo nella mia mail e imposta il navigatore''.

Lui cercherà il messaggio, estrarrà la posizione e aggiornerà il percorso su Google Maps. Può anche farti un riassunto delle ultime mail non lette mentre sei in coda in tangenziale.

2. Messaggi e sintesi dei gruppi

Siamo onesti: le chat di gruppo su WhatsApp o Telegram sono un incubo quando si guida. Gemini però è in grado di riassumere le conversazioni lunghe, estrapolando solo i punti salienti per non farti perdere il filo senza distrarti.

Inoltre, gestisce le risposte in oltre 40 lingue e può tradurle al volo. Se sei in ritardo, puoi chiedergli qualcosa di complesso come: ''Avvisa Marco che arriverò tardi per il traffico, ma ho preso i fiori. Chiedigli a che ora inizia la cena e se serve altro''. Lui farà tutto in un colpo solo.

3. Diventare una guida turistica (o un critico gastronomico)

Gemini non si limita a portarti da A a B. Se cerchi un posto dove mangiare lungo il tragitto, puoi essere specifico: ''Ehi Google, quali sono le migliori pizzerie aperte lungo il mio percorso?''.

Oltre agli orari, puoi chiedergli dettagli come quali siano i piatti più recensiti o se il locale è dog-friendly. Se sei in viaggio in una città che non conosci, puoi persino chiedergli di farti da guida turistica, raccontandoti curiosità storiche sulla zona che stai attraversando.

4. DJ Gemini: il controllo totale della musica

Navigare tra i menu di Spotify o YouTube Music mentre guidi è pericoloso e, spesso, Android Auto blocca lo scorrimento delle liste per sicurezza. Con Gemini il problema sparisce.

Puoi chiedere brani specifici, versioni rare (come la versione spagnola di un pezzo rock degli anni '80) o playlist basate sul mood: ''Crea una playlist energica per un viaggio di 7 ore adatta ai bambini''. Gemini pescherà dal tuo servizio di streaming preferito senza che tu debba toccare lo schermo.

5. Un compagno di viaggio per il brainstorming

A volte la guida è lunga e noiosa. Gemini è abbastanza versatile da sostenere una conversazione vera e propria. Puoi chiedergli di approfondire un argomento che ti incuriosisce o usarlo per risolvere problemi pratici.

Stai andando a una cena di anniversario e non hai idea di cosa regalare? Chiediglielo: ''Sto andando alla festa dei miei genitori, mi dai tre idee per un regalo dell'ultimo minuto che posso trovare lungo la strada?''. È un ottimo modo per far passare il tempo e, insieme, arrivare a destinazione con un problema risolto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2026