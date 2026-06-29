Renault porta Gemini in auto: cosa cambia con il nuovo assistente AI

Le auto sono sempre più tecnologiche e grazie agli aggiornamenti OTA possono evolvere nel tempo, grazie all'arrivo di nuove funzionalità. Renault, per esempio, ha annunciato la prossima introduzione di Gemini, all'interno delle vetture dotate del sistema openR link basato su Google. Gemini andrà così a sostituire Google Assistant. Questa novità sarà disponibile per tutti i modelli della gamma europea (da Twingo a Rafale) e internazionale, come Boreal e Duster in India, ad esempio.

Cosa permette di fare Gemini

Renault racconta che l'implementazione di Gemini è iniziata il 15 giugno in alcuni Paesi. Gli utenti sono stati invitati ad attivare Gemini direttamente dal display centrale dell'abitacolo, se connessi a un account Google. L'aggiornamento ricordiamo, è del tutto gratuito. Spetta comunque all'utente decidere se accettare o rifiutare l'attivazione di Gemini. Si può infatti anche tornare a Google Assistant in qualsiasi momento.

Cosa permette di gare Google Gemini? Il nuovo assistente vocale, grazie a una migliore comprensione del contesto e della conversazione, permette al conducente di esprimersi liberamente, senza dover memorizzare frasi specifiche. È come se Gemini diventasse per gli occupanti del veicolo un passeggero virtuale in più con cui conversare.

Renault openR link

Si potrà anche attivare la modalità “Gemini Live” per incrementare ulteriormente l'interazione. Arriverà con un futuro aggiornamento e permetterà di conversare in modo fluido e continuo, interrompere l'assistente in qualsiasi momento, fare più richieste consecutive senza dover ripetere “Hey Google” e cambiare lingua durante lo svolgimento della conversazione.

Inoltre, Gemini integrato all'interno di openR link potrà gestire alcune funzioni del veicolo come climatizzazione, navigazione, radio e impostazioni, oltre a usufruire dei dati dell'auto, come l'autonomia dei veicoli elettrici quando si programmano i percorsi. Fin dal lancio, Gemini sarà in grado di gestire tredici lingue, con un'implementazione progressiva per tutti gli utenti: inglese, francese, tedesco, svedese, olandese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, portoghese, danese, norvegese e turco. Infine, l'esperienza d'uso con Gemini migliorerà nel tempo grazie a miglioramenti continui.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026