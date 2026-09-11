Renault Niagara, ecco il nuovo pick-up che non vedremo in Europa

Ben difficilmente lo vedremo sulle strade europee. Stiamo parlando della nuova Renault Niagara, un pick-up sviluppato appositamente per i mercati dell'America Latina. Progettato sulla piattaforma RGMP pick-up, è stato pensato per rispondere alle necessità dei clienti di questo mercato. In particolare, punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo in grado di garantire gli spostamenti quotidiani, ma anche soddisfare le esigenze delle attività ricreative e professionali. I principali tre mercati a cui è destinato il nuovo pick-up Niagara sono il Brasile, l'Argentina e la Colombia.

Renault Niagara

Esterni e interni

Per Renault la nuova Niagara è molto di più che un semplice pick-up dato che viene descritto come un mezzo che fonde il design tipico di un SUV con la flessibilità offerta dai pickup. Lungo 4,94 metri (4,91 m la versione con due ruote motrici), Niagara si riconosce per un frontale che riprende i codici dei grandi pick-up con una calandra verticale e un cofano alto. Al centro della calandra troviamo il lettering RENAULT e sono presenti pure fari Full LED dalle forme sottili circondati da una cornice nero lucido.

Renault Niagara

Sulla parte inferiore del paraurti, troviamo i fendinebbia a LED, mentre le protezioni della carrozzeria nella finitura Alliance Black permettono di proteggere gli elementi più esposti nei percorsi fuori strada. Al posteriore vediamo il logo Renault al centro del portellone d'accesso al cassone con il lettering NIAGARA subito sotto. A seconda della versione si potranno scegliere cerchi da 17 o da 18 pollici.

Il pick-up può contare anche su delle comode barra sul tetto. Il cassone di Niagara è stato progettato per offrire praticità, robustezza e facilità d'uso nella guida quotidiana. Ha un volume di 938 litri per un carico massimo di 654 kg. Può contare pure su di un telone avvolgibile scorrevole che protegge efficacemente il carico dalla pioggia e dalla polvere. Il portellone posteriore dispone di un'apertura elettrica. Niagara offre anche una capacità di traino di 710 kg.

Renault Niagara

Salendo a bordo della nuova Renault Niagara, troviamo una plancia che riprende lo stile degli ultimi modelli del marchio francese, Dunque, vediamo una plancia a sviluppo orizzontale dove è presente un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Il sistema infotainment OpenR Link con Google integrato può contare invece su di un display touch da 10,1 pollici. È compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, wireless o cablato. Niagara sarà dotato di Google Gemini che permetterà all'assistente vocale di poter interagire in maniera naturale con gli occupanti della vettura.

I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, mentre la panchetta posteriore si può inclinare di 25 gradi per migliorare l'altezza a filo padiglione ed il comfort nei lunghi viaggi.

Motore

Per la Renault Niagara è disponibile una sola motorizzazione. Sotto al cofano troviamo un motore 1.3 turbo a iniezione diretta, compatibile con i carburanti benzina e Flex Fuel in funzione dei mercati. Tale unità è in grado di erogare 115 kW (156 CV) nella versione 4x2 e di 120 kW (160 CV) nella versione 4x4, per una coppia massima di 270 Nm.

Renault Niagara

I motore è poi abbinato a un cambio manuale a sei rapporti o automatico a doppia frizione a bagno d'olio a sei rapporti. A disposizione le modalità di guida Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand e Off-Road. Per ognuna di queste, la ripartizione della trazione tra assi anteriori e posteriori (versione con trazione integrale) è calcolata automaticamente in funzione del livello di aderenza disponibile. In condizioni normali, la coppia viene trasmessa esclusivamente alle ruote anteriori.

Niagara vanta un'altezza libera dal suolo pari a 233 mm (223 mm nella versione a due ruote motrici). Gli angoli d'attacco e d'uscita pari a 22,1 gradi (22,3 gradi nella versione a due ruote motrici). Non manca poi una ricca dotazione di sistemi ADAS che permette di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

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