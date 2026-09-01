Nissan Wave, prime foto spia della piccola elettrica gemella della Twingo

La nuova piccola elettrica di Nissan muove i primi passi su strada. Un prototipo pesantemente camuffato della Nissan Wave è stato fotografato durante i test nel sud Europa, offrendo un primo assaggio della city car che il marchio giapponese dovrebbe portare sul mercato nel 2027.
Dietro le camuffature si nasconde un modello particolarmente interessante per la strategia europea di Nissan. La Wave nascerà infatti nell’ambito della collaborazione con Renault. Per questo condividerà la base tecnica con la nuova Twingo E-Tech Electric, puntando su dimensioni compatte, batteria LFP e un prezzo di accesso particolarmente contenuto. Le immagini, anche se di un muletto camuffato, confermano che il progetto è entrato nella fase dei test su strada.
Una gemella diversa della Twingo
Nissan Wave, il prototipo su strada
La Wave, che per Nissan rappresenterebbe un ritorno nel segmento delle city car (dopo anni di assenza dalla fascia più accessibile del mercato europeo) utilizzerebbe la piattaforma AmpR Small, la stessa della Twingo elettrica e della Renault 5. La batteria sarebbe una LFP da 27,5 kWh, scelta (come per la cugina francese) per contenere i costi di produzione. Il motore elettrico dovrebbe erogare 60 kW, pari a 82 CV, un valore identico a quello della Twingo E-Tech nella versione base. Sul fronte dell’autonomia, il ciclo WLTP dovrebbe superare i 250 km, coerente con quanto già dichiarato da Renault per il modello gemello.
La produzione avverrebbe nello stabilimento del gruppo Renault di Novo Mesto, in Slovacchia, lo stesso che sforna la Twingo elettrica. Una scelta che permetterebbe a Nissan di sfruttare l’intera filiera di componenti condivisi nell’ambito dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, riducendo tempi e costi di sviluppo.
Il ritorno nel segmento delle city car
L’ultimo modello Nissan venduto in Europa nella fascia più economica è stata la Pixo, uscita di produzione oltre un decennio fa. Il ritorno con un modello 100% elettrico segnerebbe quindi una discontinuità precisa nella strategia europea di Nissan. Il design, secondo quanto dichiarato da Giovanny Arroba, si ispirerebbe alle celebri Pike Cars degli anni Ottanta e Novanta, modelli di nicchia costruiti sulla prima Micra e diventati oggetti di culto per l’estetica volutamente retrò.
Il debutto commerciale è atteso nella prima metà del 2027, anche se per il momento Nissan non ha confermato ufficialmente né il nome definitivo né la tempistica.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.