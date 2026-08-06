Nissan Qashqai e-POWER, è record mondiale: 1.980 km con un pieno di benzina

Nissan Qashqai con la motorizzazione e‑POWER ha ottenuto un record mondiale. Il nome del SUV è stato scritto del libro dei Guinness World Records per aver completato il viaggo più lungo mai compiuto da un SUV elettrificato non plug-in REEV. Complessivamente, la Nissan Qashqai e‑POWER ha percorso ben 1.980 km con un pieno di benzina (55 litri).

Questo particolare record è stato ottenuto in Colombia dal 14 al 17 luglio 2026.

Il viaggio record

Il SUV ha percorso un tragitto da Bogotá alla costa caraibica, affrontando una grande varietà di condizioni stradali, di traffico e di guida. Per poter entrare ufficialmente nel libro dei Guinness World Records, il SUV è stato accompagnato lungo tutto il percorso dai giudici che hanno così certificato il risultato al termine di un dettagliato processo di revisione. Il risultato ottenuto ha permesso di confermare la bontà della motorizzazione e‑POWER che tanto sta piacendo per efficienza e piacere di guida.

Nissan Qashqai e‑POWER record

Come funziona il sistema e-POWER

Questo powertrain nasce per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina.

Come funziona? Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura mentre il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. Questi significa che l'unità a benzina funziona solo come generatore e non viene utilizzata per dare trazione alle ruote. L’ultima generazione di e‑POWER è dotata dell’avanzato gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 di Nissan, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un sistema integrato compatto e altamente efficiente e che in combinazione con la tecnologia di frenata rigenerativa ottimizza l’uso dell’energia.

La terza generazione di e‑POWER, lanciata in Europa nel 2025 su Qashqai, è stata completamente riprogettata per esaltare tutti i punti di forza che hanno determinato il suo successo e offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa.

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