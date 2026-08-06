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Nissan Qashqai e-POWER, è record mondiale: 1.980 km con un pieno di benzina

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1 ora fa - Nissan Qashqai e-POWER entra nel Guinness: 1.980 km senza rifornire

Il Nissan Qashqai e-POWER ha stabilito un nuovo record mondiale certificato dal Guinness World Records
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Nissan Qashqai con la motorizzazione e‑POWER ha ottenuto un record mondiale. Il nome del SUV è stato scritto del libro dei Guinness World Records per aver completato il viaggo più lungo mai compiuto da un SUV elettrificato non plug-in REEV. Complessivamente, la Nissan Qashqai e‑POWER ha percorso ben 1.980 km con un pieno di benzina (55 litri).

Questo particolare record è stato ottenuto in Colombia dal 14 al 17 luglio 2026.

Il viaggio record

Il SUV ha percorso un tragitto da Bogotá alla costa caraibica, affrontando una grande varietà di condizioni stradali, di traffico e di guida. Per poter entrare ufficialmente nel libro dei Guinness World Records, il SUV è stato accompagnato lungo tutto il percorso dai giudici che hanno così certificato  il risultato al termine di un dettagliato processo di revisione. Il risultato ottenuto ha permesso di confermare la bontà della motorizzazione e‑POWER che tanto sta piacendo per efficienza e piacere di guida.

Nissan Qashqai e‑POWER record

Come funziona il sistema e-POWER

Questo powertrain nasce per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina.

Come funziona? Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura mentre il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. Questi significa che l'unità a benzina funziona solo come generatore e non viene utilizzata per dare trazione alle ruote. L’ultima generazione di e‑POWER è dotata dell’avanzato gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 di Nissan, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un sistema integrato compatto e altamente efficiente e che in combinazione con la tecnologia di frenata rigenerativa ottimizza l’uso dell’energia.

La terza generazione di e‑POWER, lanciata in Europa nel 2025 su Qashqai, è stata completamente riprogettata per esaltare tutti i punti di forza che hanno determinato il suo successo e offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa.

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Listino Nissan Qashqai
AllestimentoCV / KwPrezzo
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Acenta 140 / 10332.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Connecta 140 / 10334.600 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Acenta 158 / 11635.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Tekna 140 / 10337.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Design 140 / 10337.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Connecta 158 / 11637.800 €
Qashqai e-Power 190 CV Acenta 158 / 11637.900 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Connecta 158 / 11639.800 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Design 158 / 11640.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna 158 / 11640.300 €
Qashqai e-Power 190 CV N-Connecta 158 / 11640.400 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Design 158 / 11642.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna 158 / 11642.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV Tekna+ 158 / 11642.500 €
Qashqai e-Power 190 CV Tekna 158 / 11642.900 €
Qashqai e-Power 190 CV Business 158 / 11642.900 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna+ 158 / 11644.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna+ 158 / 11646.300 €
Qashqai e-Power 190 CV Tekna+ 158 / 11646.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan Qashqai visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Nissan Qashqai
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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