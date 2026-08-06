Nissan NX7 si presenta in Cina ma punta già ai mercati globali

Dopo teaser e anticipazioni, la nuova Nissan NX7 è stata ufficialmente svelata, sebbene ancora non siano state comunicate tutte le caratteristiche tecniche. Sviluppata in collaborazione con Dongfeng, questo modello guarda già ai mercati globali. Infatti, la casa cinese a giugno aveva annunciato la creazione di una joint venture con NCIC (una società interamente controllata da Nissan) per operare nel settore dell'esportazione. Nissan ritiene infatti che i veicoli elettrici a prezzi competitivi prodotti in Cina possano attirare ordini dall'estero. La vedremo anche in Europa? Al momento non lo sappiamo ma sembra che la nuova NX7 possa non essere un'esclusiva del mercato cinese.

Nissan NX7

Cosa sappiamo della nuova Nissan NX7?

Andrà a collocarsi sotto la NX8 e quindi dovrebbe essere più corta di 4,8 metri. Le misure esatte, comunque, ancora non le conosciamo. Il nuovo SUV dovrebbe essere proposto sia con una motorizzazione elettrica e sia range extender su architettura a 800 V. NX7 è un SUV moderno e presenta un frontale chiuso, caratterizzato dalla presenza di fari sdoppiati, mentre di profilo possiamo osservare la presenza di maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria. Sul tetto possiamo invece notare la presenza di un sensore LiDAR che sarà parte integrante delle funzionalità ADAS di cui disporrà.

Nissan NX7

Al posteriore, il SUV mette in mostra invece i fari che sono racchiusi all'interno di una fascia luminosa che attraversa tutta l'auto. A centro si nota il lettering Nissan a sua volta illuminato. Alla fine del tetto trova invece posto un piccolo spoiler che aiuta a dare al SUV un aspetto più sportiveggiante.

Nissan NX7

Gli interni non si vedono ma possiamo immaginarci un ambiente minimalista come piace molto in Cina e ampi display da cui gestire tutte le funzionalità dell'auto. Ne sapremo molto di più tra non molto quando Nissan comunicherà tutte le specifiche della nuova NX7. A quel punto capiremo meglio se il SUV potrà arrivare anche sulle strade del Vecchio Continente.

Fonte: CarNewsChina

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