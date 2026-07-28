BYD Racco debutta in Giappone: la kei car elettrica sfida Toyota, Honda e Nissan

BYD sta portando avanti un'ambiziosa strategia di crescita al di fuori del mercato cinese. La casa automobilistica prova adesso a sfidare sul loro stesso terreno marchi come Toyota, Honda e Nissan, lanciando sul mercato giapponese la sua prima kei car elettrica. Si chiama BYD Racco e offre un'autonomia in elettrico di 320 km.

BYD punta sulle kei car in Giappone

Le kei car in Giappone piacciono molto. Sono piccole e consentono di muoversi agilmente nei sempre più caotici centri delle grandi città. Mercato che è dominato dai modelli dei marchi locali. Adesso però arriva BYD che prova a ritagliarsi un suo spazio con una proposta interessante.

BYD Racco

Sviluppata espressamente per il Giappone

Racco è stata progettata specificamente per rispettare le normative sulla kei car che impongono limiti ben precisi sulle misure e non solo. Infatti, la nuova piccola elettrica di BYD misura 3.395 mm di lunghezza e 1.475 mm di larghezza, con un'altezza di 1.800 mm. Come tutte le kei car, adotta forme squadrate con il tetto alto, un look che piace molto in Giappone. Anziché adattare un modello già esistente per il mercato cinese, BYD ha sviluppato Racco esclusivamente per il mercato giapponese.

BYD Racco

BYD offre due opzioni di batteria. La versione base utilizza una batteria da 22,4 kWh con un'autonomia WLTC di 210 km, mentre gli allestimenti superiori sono dotati di una batteria da 35,84 kWh con un'autonomia WLTC di 320 km. Ovviamente le batterie sono del tipo LFP. Il suo motore eroga 64 CV, in linea con le normative sulle kei car. La potenza massima di ricarica rapida in corrente continua è di 50 kW.

Prezzi

BYD Racco era stata svelata nel 2025 ma solo adesso arriva sul mercato del Giappone. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano la porta laterale scorrevole elettrica con attivazione tramite movimento del piede, la chiave NFC per smartphone, il preriscaldamento della batteria, la funzionalità vehicle-to-load (V2L), un touchscreen centrale da 10,1 pollici, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sei airbag, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sedile del conducente regolabile elettricamente in sei posizioni e portabicchieri riscaldato.

BYD Racco, interni

il prezzo di partenza della nuova BYD Racco è di 2,145 milioni di yen (11.500 euro circa) e beneficia dell'incentivo nazionale giapponese per i veicoli elettrici di 150.000 yen (800 euro circa). Riuscirà la casa cinese a farsi spazio in questo segmento di mercato giapponese dominato dai marchi locali?

Fonte: CarNewsChina

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