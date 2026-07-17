BYD svela la Denza Z9S: fino a 920 km di autonomia per la nuova berlina elettrica

BYD ha condiviso le prime immagine della nuova Denza Z9S, una berlina elettrica che promette prestazioni decisamente molto interessanti. Più corta della Denza Z9, sappiamo al momento che sarà in grado di offrire un'autonomia fino a 920 km, sebbene secondo il ciclo CLTC notoriamente più generoso di quello WLTP.

Denza Z9S

Una nuova berlina elettrica sta arrivando, cosa sappiamo

Le immagini ufficiali diffuse da Denza mostrano la berlina nella colorazione ''Dawn Purple''. La vettura è stata descritta come una ''berlina di lusso e tecnologicamente avanzata''. Con una lunghezza di 5.090 mm e un passo di 3.025 mm, la Z9S è più corta di 145 mm e ha un passo più corto di 100 mm rispetto all'attuale Denza Z9.

I dati emersi dal solito sito cinese del MIIT, evidenziano che la nuova Denza Z9S sarà offerta con almeno due configurazioni a motore singolo. Ci sarà innanzitutto una versione con 435 CV che sarà in grado di raggiungere i 250 km/h. Disporrà di cerchi da 19 pollici.

Denza Z9S

Ci sarà poi una versione più potenza da 503 CV sempre con trazione posteriore. Entrambe possono contare su di una batteria LFP da 102.326 kWh e di un'autonomia CLTC di 920 km. Pare che ci potrebbe essere anche una versione più sportiva con 3 motori elettrici per una potenza di ben 1.210 CV e un'autonomia di 780 km, sempre CLTC. Su questa variante ad alte prestazioni le informazioni sono ancora frammentate e quindi bisognerà attendere novità per saperne di più.

Si prevede inoltre che la berlina sarà dotata della batteria Blade di seconda generazione che permette ricariche ad altissima potenza. Inoltre, il LiDAR sul tetto sarà parte integrante del sistema di assistenza alla guida God's Eye B di BYD.

Denza Z9S

La Z9S andrà ad arricchire la serie Z di Denza, dopo la Z9 e la Z9 GT. Considerando i tempi di lancio tipici dei nuovi veicoli in Cina, il modello potrebbe essere ufficialmente presentato sul mercato entro i prossimi mesi.

Anche in Europa?

BYD ha portato Denza, il suo marchio premium, anche in Europa e da poco è stata svelata la nuova Denza Z. Arriverà anche la nuova Z9S? Al momento non lo sappiamo ma la strategia della casa cinese è quella di ampliare costantemente la sua gamma di vetture nel Vecchio Continente e sulla carta questo modello potrebbe risultare interessante. Non rimane che attendere novità.

Fonte: CarNewsChina

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