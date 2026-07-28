Nuova BYD Seal 6 2027: LiDAR, design rivisto e più potenza

BYD Seal 6 sta per ricevere un restyling con l'introduzione del nuovo Model Year 2027. La casa automobilistica ha infatti condiviso in Cina le prime immagini ufficiali del modello aggiornato. Non è stata comunicata una data per la presentazione ufficiale ma non dovrebbe mancare molto.

BYD Seal 6 2027: ecco cosa cambia

Si tratta di un restyling vero e proprio dato che le novità sono importanti a partire da un frontale che è stato ridisegnato e presenta adesso un design più semplice e pulito. Le forme dei fari non sono invece state riviste. Nuovi sono i gruppi ottici posteriori e sul tetto notiamo la presenza del sensore LiDAR per le avanzate funzioni di assistenza alla guida di cui la vettura disporrà. Da capire se il LiDAR sarà di serie su tutte le versioni o solamente su alcune.

BYD Seal 6 2027

La nuova BYD Seal 6 misura 4.870 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.495 mm di altezza, con un passo di 2.820 mm. Rispetto all'attuale modello, la berlina è più lunga di circa 150 mm.

Elettrica e ibrida Plug-in

La nuova BYD Seal 6 continuerà a essere proposta con powertrain 100% elettrici e ibridi Plug-in. Per quanto riguarda la BEV, precedenti informazioni riportavano che il modello 2027 si potrà avere in due livelli di potenza: 163 CV e 326 CV. Dunque, con il restyling arriva un leggero incremento di potenza. Il tutto sarà alimentato da una batteria LFP la cui capacità per il momento non è nota.

Anche il modello Plug-in con il sistema DM-i è stato migliorato. Ci sarà un motore più potente e stando a quanto si sa oggi, la Plug-in sarà proposta in due versioni con un'autonomia in elettrico di 150 e 155 km. Ovviamente parliamo di valori secondo il ciclo cinese CLTC.

BYD Seal 6 2027

Non rimane che attendere il lancio ufficiale per saperne di più.

Quando in Europa?

BYD Seal 6 è venduta anche in Europa nella versione Plug-in ma a oggi ancora non sappiamo quando il nuovo modello potrebbe essere reso disponibile anche da noi.

Fonte: CarNewsChina

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