BYD Denza Z9S svela gli interni: lusso, tecnologia e oltre 1.200 CV

Pochi giorni fa, BYD aveva condiviso le prime immagini della nuova Denza Z9S, una berlina elettrica che sarà proposta anche in una versione ad altissime prestazioni. Adesso, sono arrivati maggiori dettagli dato che sono stati mostrati gli interni del nuovo modello che diventerà un nuovo componente della gamma Z di Denza, marchio premium di BYD.

BYD Denza Z9S interni

Come sono gli interni della nuova Denza Z9S

Rispetto alla Denza Z9, la Z9S presenta un abitacolo rivisto. Il volante a 3 razze è stato riprogettato, mentre il quadro strumenti digitale è stato integrato direttamente nella plancia che presenta una finitura laccata nero lucido. Centralmente è invece presente un ampio display per il sistema infotainment da cui si gestiscono quasi tutte le funzioni dell'auto. Al di sotto troviamo alcuni pulsanti fisici come quelli per il parcheggio automatico e il sistema DiSus per il controllo attivo dell'assetto.

BYD Denza Z9S interni

Sul tunnel centrale ci sono due pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 W, mentre dietro, integrato nel bracciolo centrale c'è un ulteriore display che permette di gestire alcune funzioni della vettura come la climatizzazione. Ulteriori dettagli sull'abitacolo arriveranno al momento della presentazione ufficiale della berlina elettrica che dovrebbe tenersi entro pochi mesi.

Cosa sappiamo sulla Denza Z9S?

Denza Z9S misura 5.090 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza e 1.490 mm di altezza, con un passo di 3.025 mm. La berlina presenta un sistema LiDAR montato sul tetto, fari sdoppiati con luci diurne LED dalle forme sottili e allungate e gruppi ottici principali integrati nel paraurti. La vettura potrà contare sul sistema di assistenza alla guida DiPilot 300 di BYD (noto come God's Eye B in Cina).

BYD Denza Z9S interni

Secondo quanto emerso dal MIIT ci saranno versioni a trazione posteriore con motore singolo, in grado di erogare rispettivamente 435 CV e 503 CV, entrambe abbinate a un pacco batterie da 102.326 kWh. L'autonomia può arrivare fino a 920 km ma secondo il ciclo CLTC, notoriamente più generoso di quello WLTP.

Pare che ci sarà anche una versione con 3 motori elettrici e la trazione integrale in grado di erogare oltre 1.200 CV. Questa versione utilizza lo stesso pacco batterie da 102.326 kWh e ha un'autonomia CLTC di 780 km. Ovviamente la berlina disporrà della nuova batteria Blade Battery 2 e del supporto al Flash Charging.

Fonte: CarNewsChina

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