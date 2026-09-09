Nissan Pixo, la nuova city car elettrica nasce dalla Renault Twingo: debutto il 23 settembre

Il 23 settembre debutterà Nissan Pixo, la nuova city car elettrica di segmento A. Modello molto importante che andrà ad affiancare Micra, Leaf e la futura Juke EV all'interno della gamma elettrica Nissan. In precedenza si pensava che la vettura avrebbe adottato il nome ''Wave'' ma con un comunicato, la casa automobilistica ha annunciato nome ufficiale e data di presentazione. Pixo non è un nome inedito perché era già stato utilizzato per una city car semplice ed essenziale, prodotta dal 2009 al 2013.

Cosa sappiamo?

Nissan Pixo è stata sviluppata in sinergia con Renault. La base di partenza è infatti quella della nuova Twingo. Foto spia ne abbiamo già viste e grazie a questi scatti ci siamo fatti una primissima idea delle sue forme. Da quanto visto, i designer Nissan hanno ridisegnato profondamente il frontale della Twingo, mentre il profilo non sembra essere molto differente da quello del modello francese. L'abitacolo dovrebbe riprendere invece quello della Twingo e proporre comunque strumentazione digitale e un moderno sistema infotainment. Rivestimenti e contenuti dipenderanno dall'allestimento scelto.

Nissan Wave, il prototipo su strada

Per quanto riguarda, invece, il powertrain, verosimilmente troveremo un motore da 82 CV alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh per un'autonomia di circa 250-260 km. Non sono molti ma bastano per un utilizzo della vettura prevalentemente cittadino. La velocità massima dovrebbe attestarsi sui 130 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiederà circa 12,1 secondi.

Pixo segna quindi il ritorno di Nissan nel segmento A in Europa, offrendo ai clienti una nuova opzione più accessibile per la guida elettrica di tutti i giorni. Il conto alla rovescia per il debutto della nuova city car è già iniziato. Presto, potremo scoprire tutti i suoi segreti, anche sul prezzo che sarà molto importante per il successo commerciale della Pixo.

Foto spia: Motor.es

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