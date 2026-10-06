Renault E-Space Concept, il ritorno della monovolume: debutto al Salone di Parigi

A quanto pare, le monovolume stanno tornando piano piano nuovamente di moda. Al Salone di Parigi, Renault porterà infatti E-Space Concept che propone una rivisitazione in chiave moderna della Renault Espace originale, lanciata nel 1984. Il fatto che il nome includa la lettera ''E'', è un preciso richiamo a E-Tech, che sta per ''Electrified Technology'', il nome che identifica tutti i veicoli elettrificati della casa francese. ''Space'', invece, è un riferimento all'abitacolo in grado di proporre spazio, tecnologia e comfort.

Il concept è lungo 4,7 metri e si caratterizza per una particolare tinta rubino nero. Guardando il frontale, notiamo una particolarissima firma luminosa a forma di ''U'' che segue i contorni del veicolo. La stessa firma luminosa è replicata pure al posteriore. Al centro del frontale c'è poi il logo Renault illuminato con effetto 3D che sembra quasi sospeso.

Nulla è stato detto delle altre specifiche tecniche, motorizzazioni incluse. Fortunatamente la presentazione ufficiale al Salone francese è attesa per il 12 ottobre. Dunque, tra non molto ne sapremo di più.

Renault al Salone di Parigi 2026

La casa francese vuole essere protagonista al Salone di Parigi e oltre all'inedita E-Space Concept, porterà altre due concept-car: Renault 8 Gordini Concept e Renault 4 JP4x4 Concept. Inoltre, i visitatori potranno ammirare tutti i più recenti nuovi modelli della gamma della casa automobilistica. Ci saranno Megane E-Tech Electric (da poco rinnovata), Trafic Van E-Tech Electric, Renault 5 Turbo 3 E in versione super personalizzata e la serie speciale Rafale Hypnotic.

Renault Twingo elettrica

Inoltre, saranno presenti i modelli Full Electric e Full Hybrid. Tra questi, la nuova Twingo elettrica, una city car sul cui successo la casa francese scommette molto. Infine, il costruttore presenterà sullo stand Renault Pro+ tutta la gamma di veicoli commerciali, l'offerta completa di soluzioni di allestimento e i nuovi servizi del programma Uptimize.

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