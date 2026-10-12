SIXS WTJ V3: la giacca antivento per chi non vuole lasciare la moto in inverno

L'arrivo della stagione fredda non significa necessariamente dover rinunciare alla moto. D'altronde il detto dice ''Non esiste il cattivo tempo, esiste solo il cattivo abbigliamento''. Ecco, filosofie a parte, attrezzandosi nel modo giusto, magari aggiungendo uno strato tecnico sotto la propria giacca è possibile estendere la stagione della moto il più possibile. È proprio qui che entra in gioco la SIXS WTJ V3, una giacca a maniche lunghe della linea Winter Tourism, progettata per proteggere dal vento e aiutare a mantenere la temperatura corporea senza compromettere la traspirabilità.

Un capo pensato principalmente per motociclisti e scooteristi, ma utilizzabile anche per altre attività outdoor.

SIXS WTJ V3: COME FUNZIONA IL SECONDO STRATO ANTIVENTO

La WTJ V3 va indossata sopra l'intimo tecnico e sotto la normale giacca da moto. La sua particolarità è l'utilizzo di materiali differenti, distribuiti strategicamente in base alle esigenze delle diverse zone del corpo. Nella parte frontale del busto e sulle braccia trova posto il WT Fabric, una membrana antivento e idrorepellente con rivestimento interno in pile sottile, pensata per limitare la dispersione di calore nelle aree maggiormente esposte all'aria.

Sul retro e nelle zone più soggette a sudorazione viene invece impiegato il tessuto brevettato Carbon Activewear, composto da polipropilene, elastan e fibra di carbonio, che favorisce la traspirazione e la termoregolazione. Nelle aree intermedie, infine, un thermopile contribuisce a mantenere il calore corporeo. Una costruzione che SIXS identifica con la tecnologia Brainy Position: protezione dal vento dove serve, traspirabilità dove il corpo ne ha maggiormente bisogno.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

La WTJ V3 presenta alcune soluzioni interessanti anche sul fronte della praticità. La cerniera frontale decentrata evita di sovrapporre la chiusura a quella della giacca esterna, migliorando la protezione del torace dalle infiltrazioni d'aria. Completano la dotazione il collo alto con chiusura in velcro, due tasche anteriori con zip, inserti elasticizzati nelle zone strategiche e passanti per le mani, utili per mantenere ferme le maniche durante la vestizione.

PREZZO E TAGLIE DELLA SIXS WTJ V3

La nuova SIXS WTJ V3 è proposta nella colorazione Nero/Rosso, con taglie dalla XS alla 3XL. Il prezzo di listino è di 190 euro, IVA inclusa. Una soluzione per chi cerca maggiore protezione termica senza dover necessariamente sostituire la propria giacca da moto, sfruttando un sistema di abbigliamento a strati che può tornare utile anche nei viaggi estivi verso destinazioni particolarmente fredde.

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