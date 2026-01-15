Abbigliamento

Ecco la nuova Canyon Hydroscud di T.Ur, giacca touring a due strati invitante nel prezzo

Avatar di Fabio Meloni, il 15/01/26

1 ora fa - Certificata AA, è impermeabile e traspirante, ha zone riflettenti e sei tasche

Certificata AA, ha membrana impermeabile e traspirante, zone riflettenti e sei tasche. Vediamo caratteristiche, taglie e quanto costa

T.Ur Canyon Hydroscud - L'azienda brianzola ha presentato Canyon Hydroscud, giacca a due strati pensata per temperature rigide e condizioni metereologiche (anche) non ideali. Afferma T.Ur: ''Come i canyon dai quali prende il nome che spesso, sul fondo, sono freddi e umidi, questa giacca è pensata per proteggere chi viaggia in moto anche in condizioni ostili, dalla pioggia insistente all’umidità pungente delle mattine invernali. Un capo ideale per il turismo nella mezza stagione e durante l’inverno''.

T.Ur Canyon Hydroscud, pensata (anche) per condizioni meteo avverse

T.Ur Canyon Hydroscud, caratteristiche

Membrana impermeabile e traspirante, imbottitura termica rimovibile

La membrana Hydroscud di cui è dotata la giacca è 100% impermeabile e traspirante. Resista a una colonna d’acqua di 10.000 mm e ha una traspirabilità di 7.000 g/m²/24h. La fodera interna è traspirante ed è presente un’imbottitura termica removibile ad alta termoregolazione.

Ventilazione e protezione

La Canyon Hydroscud è dotata di due prese d’aria anteriori e due estrattori posteriori. Costruita in poliestere ad alta resistenza, è certificata classe AA secondo la norma EN 17092:2020. Dotata di protezioni di livello 2 su spalle e gomiti, ha la predisposizione per integrare il paraschiena CPS di livello 2 (acquistabile a parte). Le zone riflettenti ad alta visibilità avvantaggiano la sicurezza durante i viaggi notturni.

T.Ur Canyon Hydroscud, dotata di due prese d’aria anteriori

Tasche e comfort

Tre tasche interne, due tasche frontali impermeabili e un ampio tascone posteriore garantiscono una valida praticità. A livello di vestibilità ci sono regolazioni su braccia, fianchi e fondo della giacca. Il collo ha inserto soft e chiusura micrometrica regolabile, ed è presente il sistema di connessione con i pantaloni tramite zip universale.

T.Ur Canyon Hydroscud, ha tre tasche esterne e tre interne

Taglie, colori e prezzo

Proposta in colorazione unica nero-rossa, è disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL a un prezzo di 290 euro presso i rivenditori del brand e sull’eCommerce T.ur.

VEDI ANCHE
Diluvio Pro Hydroscud, l'antipioggia di Tucano Urbano. Prezzi
Diluvio Pro Hydroscud, il primo antipioggia di Tucano Urbano con 20.000 mm di impermeabilità
Le nuove coperte Tucano Urbano Termoscud S e Termoscud S-Pro
Tucano Urbano, ecco le nuove coperte Termoscud S e Termoscud S-Pro, per scooter e maxiscooter
Pubblicato da Fabio Meloni, 15/01/2026
Gallery
Vedi anche