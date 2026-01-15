Ecco la nuova Canyon Hydroscud di T.Ur, giacca touring a due strati invitante nel prezzo

Certificata AA, ha membrana impermeabile e traspirante, zone riflettenti e sei tasche. Vediamo caratteristiche, taglie e quanto costa

T.Ur Canyon Hydroscud - L'azienda brianzola ha presentato Canyon Hydroscud, giacca a due strati pensata per temperature rigide e condizioni metereologiche (anche) non ideali. Afferma T.Ur: ''Come i canyon dai quali prende il nome che spesso, sul fondo, sono freddi e umidi, questa giacca è pensata per proteggere chi viaggia in moto anche in condizioni ostili, dalla pioggia insistente all’umidità pungente delle mattine invernali. Un capo ideale per il turismo nella mezza stagione e durante l’inverno''.

T.Ur Canyon Hydroscud, pensata (anche) per condizioni meteo avverse

T.Ur Canyon Hydroscud, caratteristiche

Membrana impermeabile e traspirante, imbottitura termica rimovibile

La membrana Hydroscud di cui è dotata la giacca è 100% impermeabile e traspirante. Resista a una colonna d’acqua di 10.000 mm e ha una traspirabilità di 7.000 g/m²/24h. La fodera interna è traspirante ed è presente un’imbottitura termica removibile ad alta termoregolazione.

Ventilazione e protezione

La Canyon Hydroscud è dotata di due prese d’aria anteriori e due estrattori posteriori. Costruita in poliestere ad alta resistenza, è certificata classe AA secondo la norma EN 17092:2020. Dotata di protezioni di livello 2 su spalle e gomiti, ha la predisposizione per integrare il paraschiena CPS di livello 2 (acquistabile a parte). Le zone riflettenti ad alta visibilità avvantaggiano la sicurezza durante i viaggi notturni.

T.Ur Canyon Hydroscud, dotata di due prese d’aria anteriori

Tasche e comfort

Tre tasche interne, due tasche frontali impermeabili e un ampio tascone posteriore garantiscono una valida praticità. A livello di vestibilità ci sono regolazioni su braccia, fianchi e fondo della giacca. Il collo ha inserto soft e chiusura micrometrica regolabile, ed è presente il sistema di connessione con i pantaloni tramite zip universale.

T.Ur Canyon Hydroscud, ha tre tasche esterne e tre interne

Taglie, colori e prezzo

Proposta in colorazione unica nero-rossa, è disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL a un prezzo di 290 euro presso i rivenditori del brand e sull’eCommerce T.ur.

