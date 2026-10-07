T.ur Garda Hydroscud, la giacca da moto che sfida il meteo incerto

Una giacca pensata per affrontare il meteo variabile dell’autunno e della primavera, senza dover scegliere tra protezione dalla pioggia, isolamento termico e ventilazione. È la nuova T.ur Garda Hydroscud, modello a due strati sviluppato per accompagnare il motociclista anche quando le condizioni cambiano nel corso della giornata.
Imbottitura removibile e ventilazione
T.ur Garda Hydroscud: la giacca per le mezze stagioni
Il punto di partenza è la membrana fissa Hydroscud, impermeabile e traspirante, con una colonna d’acqua dichiarata di 10.000 mm e una traspirabilità di 7.000 g/m²/24h. Il tessuto esterno Polystrong 600D e gli inserti Pro-Shell sono trattati con finitura idrorepellente Drop Safe.La Garda Hydroscud integra un'imbottitura termica removibile da 100 grammi, con livello di termicità 3 su 5. Una soluzione che permette di utilizzare la giacca anche quando le temperature iniziano a salire.
Per le giornate più miti ci sono invece le due prese d’aria AIRFLOW System sulle maniche, che aumentano la ventilazione durante la marcia.
Protezioni di Livello 2
Sul fronte della sicurezza, la giacca è certificata EN 17092:2020 – Classe A e viene fornita con protezioni CPS di Livello 2 su spalle e gomiti. È inoltre predisposta per ospitare i paraschiena Easyflex 3in1 Back Armour o Comfort, entrambi di Livello 2. Non mancano inserti riflettenti ad alta visibilità, mentre la regolazione su avambracci e fondo permette di adattare la vestibilità.
T.ur Garda Hydroscud: taglio adventure, design minimal
Esteticamente la Garda Hydroscud mantiene una base completamente nera, ravvivata da inserti rossi sui fianchi e sulle scapole. La dotazione comprende anche due tasche esterne e due interne.
Prezzo e disponibilità
La T.ur Garda Hydroscud è già disponibile presso i rivenditori del marchio e sul sito ufficiale T.ur. Viene proposta nelle taglie dalla S alla 4XL, con un prezzo di 159,99 euro. Una soluzione pensata soprattutto per autunno e primavera, ma utilizzabile anche nelle giornate invernali meno rigide, grazie alla combinazione tra membrana impermeabile, imbottitura removibile e ventilazione.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.