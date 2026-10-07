T.ur Garda Hydroscud, la giacca da moto che sfida il meteo incerto

T.ur Garda Hydroscud è una giacca da moto impermeabile, termica e ventilata per le mezze stagioni. Caratteristiche, taglie e prezzo

Una giacca pensata per affrontare il meteo variabile dell’autunno e della primavera, senza dover scegliere tra protezione dalla pioggia, isolamento termico e ventilazione. È la nuova T.ur Garda Hydroscud, modello a due strati sviluppato per accompagnare il motociclista anche quando le condizioni cambiano nel corso della giornata.

Imbottitura removibile e ventilazione

T.ur Garda Hydroscud: la giacca per le mezze stagioni

Il punto di partenza è la membrana fissa Hydroscud, impermeabile e traspirante, con una colonna d’acqua dichiarata di 10.000 mm e una traspirabilità di 7.000 g/m²/24h. Il tessuto esterno Polystrong 600D e gli inserti Pro-Shell sono trattati con finitura idrorepellente Drop Safe.La Garda Hydroscud integra un'imbottitura termica removibile da 100 grammi, con livello di termicità 3 su 5. Una soluzione che permette di utilizzare la giacca anche quando le temperature iniziano a salire.

Per le giornate più miti ci sono invece le due prese d’aria AIRFLOW System sulle maniche, che aumentano la ventilazione durante la marcia.

Protezioni di Livello 2

Sul fronte della sicurezza, la giacca è certificata EN 17092:2020 – Classe A e viene fornita con protezioni CPS di Livello 2 su spalle e gomiti. È inoltre predisposta per ospitare i paraschiena Easyflex 3in1 Back Armour o Comfort, entrambi di Livello 2. Non mancano inserti riflettenti ad alta visibilità, mentre la regolazione su avambracci e fondo permette di adattare la vestibilità.

T.ur Garda Hydroscud: taglio adventure, design minimal

Esteticamente la Garda Hydroscud mantiene una base completamente nera, ravvivata da inserti rossi sui fianchi e sulle scapole. La dotazione comprende anche due tasche esterne e due interne.

Prezzo e disponibilità

La T.ur Garda Hydroscud è già disponibile presso i rivenditori del marchio e sul sito ufficiale T.ur. Viene proposta nelle taglie dalla S alla 4XL, con un prezzo di 159,99 euro. Una soluzione pensata soprattutto per autunno e primavera, ma utilizzabile anche nelle giornate invernali meno rigide, grazie alla combinazione tra membrana impermeabile, imbottitura removibile e ventilazione.

VEDI ANCHE