Autore:

Danilo Chissalè

SPONSOR CHE FUNZIONA Il prossimo weekend (6-7-8/09) vedrà gli appassionati di Adventouring cimentarsi con la mitica e impegnativa HAT Sanremo-Sestriere 2019, ultimo appuntamento della HAT Series. T.ur, brand avventuriero nato dall’esperienza nei capi tecnici di Tucano Urbano, ne è il main sponsor e vestirà lo staff della manifestazione con il completo giacca/pantalone J-ONE e P-ONE.

LE DICHIARAZIONI Orgogliosi di questa partnership di successo Diego Sgorbati, Ceo di Tucano Urbano, e Nicola Poggio, organizzatore della manifestazione. Ecco le loro dichiarazioni: “Hardalpitour – dice Diego Sgorbati – mette a dura prova i motociclisti che devono guidare di notte e di giorno, per lunghe ore consecutive. La sfida è davvero importante ed emozionante: è un vero e proprio viaggio della durata di circa 42 ore attraverso le Alpi di Piemonte e Liguria; per questo non potevano mancare e abbiamo deciso di esserci con tutta la passione per l’adventouring che è la linfa del nostro nuovo brand T.ur”. Nicola Poggio tesse le lodi di T.ur: “Siamo molto contenti di avere T.ur come partner di tutte e tre gli eventi HAT SERIES 2019 – dichiara Nicola Poggio, organizzatore della manifestazione –. È certo la testimonianza di un impegno in grande stile e ai massimi livelli nel mondo dell’adventouring”.

COLLEZIONE COMPLETA Oltre al completo J-ONE/P-ONE (provato anche da noi in sella alla KTM 790 Adventure) T.ur esporrà tutta la collezione a Sanremo, nel villaggio di partenza, occasione ideale per un acquisto dell'ultimo momento.