DREAM TEAM Presentato da poco a Eicma 2018, il nuovo brand T.ur, specializzato nell'abbigliamento da turismo, punta subito a costruirsi un nome tra gli appassionati dell'Adventouring e non solo. La strategia è chiara: dopo aver recentemente siglato una partnership con Jacopo Cerutti, promettente giovane endurista, T.ur gioca il carico e trova l'accordo con un altro grande campione del Belpaese, Alessandro Botturi pilota Yamaha.

ROAD TO ECO RACE il nuovo brand di TUCANO URBANO dedicato all’adventouring, affida al grande campione di enduro il sogno di sfidare le dune dell’Africa Eco Race 2019 e 2020. Due anni di dure prove, in cui Botturi avrà modo di indossare l’abbigliamento T.ur in gara e nel dopogara e di supportare il reparto Ricerca&Sviluppo nella sua costante progettazione di prodotti sempre più all’insegna della qualità, dello stile e della passione.

LE DICHIARAZIONI Diego Sgorbati è fiero dell'accordo stipulato e lo lascia intendere anche dalle sue dichiarazioni: “Siamo onorati – dichiara Diego Sgorbati, Ceo di Tucano Urbano – che un pilota con l’esperienza e le capacità di Botturi abbia sposato il progetto T.ur. Alessandro è un pilota la cui passione per la moto non si esaurisce nelle gare, ma è quella genuina di un vero motociclista. Inoltre, ha da subito dimostrato grande competenza tecnica sul prodotto; quindi con lui entra nella squadra T.ur un tester di altissimo livello che potrà fornire preziose indicazioni per lo sviluppo dei nuovi prodotti”. Gli fa eco il pilota bergamasco: “Sono molto contento – dichiara Botturi – di entrare a far parte della famiglia Tucano Urbano con il nuovo marchio T.ur, un marchio che farà parlare molto nel mondo dell’adventouring. Ho molta stima e rispetto per Diego Sgorbati, per i suoi collaboratori e per tutto quello che hanno costruito in pochi anni. Tanto più che T.ur è un marchio italiano e di questo sono veramente fiero”.

