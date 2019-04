Autore:

Danilo Chissalè

ANCORA INSIEME L’unione tra la scuola enduro di Honda, la True Adventure Off-Road Academy, e Tucano Urbano si conferma, anzi si evolve per il 2019. La nascita di un brand dedicato all’Adventouring come T.ur non poteva che sposarsi alla perfezione con la filosofia della scuola di Marcello Romano, direttore della True Adventure Off-Road Academy.

COMPLETO T.ur vestirà di tutto punto gli istruttori dell’Academy per tutta la durata della stagione 2019. Il completo prevede la giacca J-ONE e il pantalone P-ONE, costruiti in pelle e Cordura con interno Thermore e certificazione prEN17902. Duplice invece la scelta dei guanti tra l’eclettico G-TWO e lo specialistico G-THREE, uno dei pochissimi guanti enduro racing certificati secondo la norma EN13594 disponibili sul mercato.

PAROLA ALL’ESPERTO Marcello Romano si dice entusiasta della nuova dotazione tecnica: Un completo veramente completo, passatemi il gioco di parole – dichiara Marcello Romano, patron dell’Academy – con T.ur è tutto perfetto: il completo J-One / P-One diventa areato quando serve; oppure caldo e accogliente se lo chiudi per bene; è regolabile su fianchi e braccia, cosi è comodo in off road e non svolazza in autostrada alle alte velocità; le tasche sono posizionate dove servono; e ha in dotazione anche l’antiacqua ma senza ingombrare; il Cordura è antistrappo, ma è comunque morbido e offre un’ottima vestibilità. Per noi dell’Academy – conclude Romano – che lo indossiamo tutti i giorni durante i corsi, per almeno 7/8 ore consecutive, è veramente un piacere: dà anche una sensazione di protezione fisica che trasmette serenità alla guida”.