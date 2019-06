Autore:

Danilo Chissalè

INVASIONE DI PIAZZA Sestriere, tranquilla località alpina, è pronta ad essere invasa da migliaia di appassionati di Adventouring dal 28 al 30 giugno in occasione della Hat Sestriere Adventour Fest 2019: l’evento dedicato agli appassionati del turismo-avventura in moto, che nei tre giorni a Sestriere avranno l’opportunità di condividere momenti unici con gli altri partecipanti, prendere parte ai test ride delle Case e scoprire il mondo degli accessori e dei servizi che ruotano attorno all’Adventouring.

ALTA QUOTA Tra gli eventi previsti in programma c’è anche la settima edizione di ‘In Moto Oltre le Nuvole’: oltre 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota guidati da esperti rider alla scoperta di paesaggi mozzafiato. Per partecipare è consigliato iscriversi preventivamente, innanzitutto tramite registrazione sul sito, oppure direttamente a Sestriere ma solo se si è già in possesso della Tessera OVER2000riders+AICS. Il tesseramento all’Associazione va comunque effettuato online prima dell’evento. La quota di partecipazione è variabile: 160 euro a partecipante per i 3 giorni, 70 euro a partecipante se si partecipa solo la domenica.

SCELTA DIFFICILE La festa del Sestriere permetterà a tantissimi appassionati di toccare con mano le ultime novità dedicate all’adventouring. Le Case Motociclistiche presenti metteranno a disposizione le loro novità in test ride gratuiti organizzati con cadenza oraria. Parteciperanno all’evento Yamaha con l’attesa Ténéré 700 (oltre al Super Ténéré 1200), Honda con l’iconica Africa Twin, BMW con le medie F850 GS e GS Adventure e per finire Quadro con il Qooder e l’immancabile Moto Guzzi V85TT. I test ride prevederanno percorsi misti on/off-road adatti alle caratteristiche delle moto, per parteciparvi è necessaria la patente di guida e, ovviamente, l’abbigliamento tecnico adeguato.

IL PROGRAMMA Per rendervi facile la vita e agevolarvi nell’esperienza vi alleghiamo di seguito il programma completo della manifestazione. Noi ci saremo, voi?

Venerdì 28 giugno

Ore 09.00 - Apertura HAT VILLAGE e inizio test-ride (Piazzale Kandahar) Ore 09.00 - Inizio tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE (Piazzale Agnelli) Ore 17.00 - Chiusura tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Ore 19.00 - Chiusura HAT VILLAGE

Sabato 29 giugno

Ore 09.00 - Apertura HAT VILLAGE e inizio test-ride (Piazzale Kandahar) Ore 09.00 - Inizio tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE (Piazzale Agnelli) Ore 17.00 - Chiusura tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Ore 19.00 - Aperitivo offerto per gli iscritti di IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Ore 19.00 - Chiusura HAT VILLAGE Ore 19.00 - Aperitivo offerto per gli iscritti di IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Ore 22.30 - Partenza della HALF-HARDALPITOUR

Domenica 30 giugno