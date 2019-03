Autore:

Danilo Chissalè

TUTTI PRONTI L’Adventouring nel nord-ovest d’Italia ha un nome ben preciso: HAT Series, un insieme di tre eventi dedicati al mondo delle maxi enduro e del tassello circondati da paesaggi mozzafiato e dalla passione. Il merito va alle organizzazioni OVER2000riders e Hatventure s.r.l. e agli sponsor Yamaha, Garmin, T.Ur, OJ, Enduristan, Touratech, LS2 e Anlas.

IL CALENDARIO Il primo dei tre eventi è la HAT Pavia-Sanremo che si terrà dal 17 al 19 maggio, di lei vi abbiamo detto tutto qui, elencandovi regolamenti, orari e parte del percorso. La Pavia-Sanremo è un antipasto della leggendaria HAT Sanremo-Sestriere (6-8 settembre), l’evento principe dedicato all’Adventouring a livello europeo giunto alla sua undicesima edizione. Tre categorie per poter soddisfare ogni tipo di motociclista, dalla Extreme per gli enduristi esperti fino alla Discovery per chi si affaccia per la prima volta a questa disciplina, senza dimenticare la Classic che incarna lo spirito originario della prima edizione. Nel mezzo la grande novità della HAT Series 2019, la HAT Sestriere Adventurefest.

FULL IMMERSION Cos’è HAT Sestriere Adventurefest? Un evento dedicato agli appassionati del turismo-avventura in moto, che nella tre giorni di Sestriere avranno l’opportunità di condividere l’esperienza con gli altri partecipanti, incontrare le Case motociclistiche che daranno vita al più grande demo-ride adventour mai realizzato, scoprire il mondo degli accessori e dei servizi che ruotano attorno all’Adventouring, apprendere con le Academy, imparare a navigare, e soprattutto partecipare a tour organizzati sui 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota. Sembra tutto molto invitante, non vedo l’ora di provarla