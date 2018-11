Autore:

Giulia Fermani

HAT SERIES: IL CALENDARIO A poche settimane dalla chiusura dell’ Hardalpitour (a.k.a HAT) è ai nastri di partenza, per il secondo anno consecutivo, l’ insieme di eventi Adventouring HAT Series. Pronti per una nuova stagione in sella, alla scoperta delle più affascinanti strade bianche tra Lombardia, Liguria e Piemonte? Ecco il calendario 2019.

HAT PAVIA-SANREMO

2^ edizione - 17/19 maggio

Dalla pianura al mare attraverso gli Appennini

- Ideale per chi vuole iniziare ad affrontare il mondo Adventouring

- 2 percorsi, Classic (medio-facile) e Discovery (facile)

- 450 km di cui circa il 35% off-road

- 200 partecipanti (numero chiuso)

HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST

7^ edizione – 28/30 giugno

Il festival-raduno degli appassionati dell’Adventouring

- Tour in gruppo con guide ufficiali

- 500 km di strade sulle montagne della Via Lattea

- Campo-base a Sestriere

HARDALPITOUR HAT SANREMO-SESTRIERE

11^ edizione – 6/8 settembre

Il più grande evento Adventouring in Europa

- 500 partecipanti

- 3 percorsi con diversi livelli, Extreme, Classic e Discovery

- Da 450 a 900 km di cui circa il 40% off-road