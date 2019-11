FREDDO NON TI TEMO Il freddo non fermerà al voglia di avventura! T.ur, brand di Tucano Urbano dedicato a chi ama l’adventouring, è convinta che crinali innevati, aria frizzante e spirto avventuriero siano il trend dell’inverno 2019. Merito della prima collezione invernale, presentata di recente, che include giacche, guanti e pantaloni.

COMPLETO SOTTO ZERO Sono nati per sfidare le temperature sotto zero la giacca J-ZERO (599,00 €) e il pantalone P-ZERO (349,00 €). Abbinano ad design ricercato, tipico del brand, comfort termico, vestibilità e sicurezza certificata CE. L’esterno è realizzato in CORDURA®, con dettagli in vera pelle e inserti nei punti a maggior rischio di impatto realizzati in SUPERFABRIC®, materiale caratterizzato da un’elevatissima resistenza al taglio e all’abrasione.I materiali sono laminati con una membrana impermeabile e traspirante; la costruzione HYDROSCUD® – con cuciture nastrate e una serie di ingegnosi dettagli per prevenire il passaggio dell’acqua – garantisce la totale impermeabilità del capo (20.000 mm) e, al contempo, un livello di traspirabilità (20.000gr/mq/24H) e di aerazione estremamente elevato per un versatile utilizzo anche nelle mezze stagioni. Non mancano l’interno staccabile e indossabile e le protezioni ventilate D3O® LP2 PRO di livello 2, che permettono di rientrare nella classe AA.

ADDIO GELONI A completare l’abbinamento con giacca e pantaloni ecco i guanti G-ZERO (149,00 €), certificati CE, con struttura a doppio guanto. L’esterno è a 4 dita, con anulare e mignolo uniti per la massima termicità e protezione; costruito con la tecnologia HDry® che, con un procedimento brevettato, permette di incollare la membrana impermeabile al tessuto esterno: l’effetto laminazione impedisce così di farlo impregnare il guanto d’acqua, persino sotto le precipitazioni più estreme. L’interno invece è a 5 dita per consentire la massima destrezza; ed è realizzato con l’imbottitura THERMORE® - Thermal Booster (130 gr) che più fa freddo, più diventa calda.

PER LEI Nel 2020 arrivano in gamma finalmente anche per il gentil sesso. In perfetta combinazione di colori e stile con i modelli maschili, arrivano le versioni femminili J-ONE LADY (449,00 €), in due colori dark blue-red e black-light grey, e P-ONE LADY (249,00 €), solo in black. L’abbinamento cromatico è l’ideale per gli amanti dei viaggi in coppia. Il completo raggiunge la completezza con il guanto 12 mesi impermeabile certificato Moto CE G-ONE LADY (99,00 €), in back-light grey.

INTIMO CALDO Per i viaggi invernali è fondamentale avere il giusto intimo termico: l’efficacia della vestizione “a cipolla” parte sempre da un primo strato in grado di trasferire l’umidità ai livelli superiori, così da garantire al motociclista la sensazione di pelle asciutta. Per questo, T.ur propone U-SKIN (79,00 €), un completo maglia e pantalone realizzato in PROLEN®, un’innovativa fibra a base di polipropilene. Questo materiale resta sempre asciutto a contatto con la pelle in quanto ha una igroscopicità molto inferiore rispetto al poliestere e alla poliammide, normalmente usati per i base layer. U-SKIN è inoltre costruito con tecnica seamless e a trama tridimensionale, per ottimizzare il comfort e ridurre l’umidità nei punti di maggior sudorazione.