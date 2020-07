VOGLIA DI MOTO Arriva l’estate, e con essa la voglia di avventura, che ha ispirato i nuovi capi di T.ur, il brand di Tucano Urbano dedicato all’adventouring: J-Tour e P-Tour, pensati per affrontare l’asfalto rovente e le temperature più torride, senza rinunciare a sicurezza, protezioni e un’adeguata ventilazione del corpo.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO La giacca J-Four è certificata moto CE – classe AA: su spalle e gomiti sono previste le protezioni D3O LP2 PRO, mentre sulla schiena è presente una tasca dove si può alloggiare la protezione dorsale D3O VIPER - livello 2 inclusa nel Safety & Support System di T.ur, che comprende anche una fascia lombare regolabile per mantenere il paraschiena aderente al corpo e scaricare gran parte del peso della giacca sui fianchi del pilota anziché sulle spalle.

COM’È FATTA La giacca esterna è realizzata in rete hard mesh ad alta tenacità per garantire la massima aerazione, con rinforzi in Cordura Oxford 600 e pelle bovina, mentre torso e fianchi sono in nylon Oxford 300 a trama battuta per garantire comfort e vestibilità. L’inserto interno antivento ha una costruzione differenziata tra busto e maniche: il primo è fatto con materiale impermeabile e traspirante a 3 strati con fodera in micropile per incanalare e trattenere il calore, rendendo la giacca più versatile e adatta anche a repentini cambiamenti delle condizioni meteo; le maniche sono anch’esse impermeabili e traspiranti ma senza la fodera in pile.

TASCHE E PROTEZIONI La giacca J-Four è dotata anche di una tasca posteriore per la sacca idrica, due soffietti in rete sui lati, apribili al bisogno, e una nutrita serie di tasche e regolazioni. Tre i colori disponibili: dark blue, light grey e black con le familiari bande in pelle bovina rossa sulla spalla destra.

PREZZO La giacca J-Four ha un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro, mentre il kit Safety & Support System costa 79 euro.

PANTALONI COORDINATI Abbinati alla giacca troviamo anche i pantaloni P-Tour, certificati moto CE – classe A e realizzati in Cordura Oxford 600 e nylon Oxford 300, con ampi pannelli frontali e posteriori in hard mesh ad alta tenacità. Nelle apposite tasche dei pantaloni si trovano le protezioni ventilate D3O LP2 PRO, mentre sui fianchi sono presenti tasche per le protezioni dell’anca. Per agevolare il movimento del guidatore, cavallo e retro ginocchio sono in nylon stretch a 4 vie, con membrana interna traspirante. Sul bacino e sopra al ginocchio si trovano inserti elasticizzati che favoriscono il movimento durante la guida. La parte interna del ginocchio è protetta da rinforzi in pelle bovina.

UN TUTT’UNO Come la giacca, anche i pantaloni P-Four hanno l’interno staccabile impermeabile e traspirante, con zone termiche in micropile a texture esagonale sulle cosce. I colori di P-Four sono black e dark blue. Giacca e pantalone sono dotati di un sistema di connessione che crea l’effetto “tuta da viaggio”.



PREZZO Il prezzo consigliato al pubblico dei pantaloni P-Four è di 229 euro.