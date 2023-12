In moto anche sotto zero con i guanti riscaldabili T.ur G-Warm 3

Non tutti i motociclisti con l’arrivo dell’inverno sospendono l’assicurazione, anzi. Proprio per quelli che decidono di godersi l’avventura anche quando le temperature consiglierebbero di rimanere sotto il plaid, a questo link qualche consiglio su come guidare e come abbigliarsi, T.ur ha realizzato i guanti da moto invernali riscaldabili G-Warm 3. Scopriamo come sono fatti, taglie e prezzo.

RISCALDAMENTO A ZONE INDIPENDENTI Di guanti riscaldabili in commercio ce ne sono di varie tipologie e fascia di prezzo, la caratteristica peculiare dei G-Warm 3 è quella di poter attivare il riscaldamento in tre zone distinte e indipendenti della mano: palmo, oppure dita e dorso della mano insieme, oppure entrambe le zone contemporaneamente, arrivando a scaldare fino alla punta delle dita. Le batterie sono da 12V e sono ricaricabili in poche ore grazie al caricabatterie (entrambi inclusi nella confezione); vanno alloggiate nel polsino lungo del guanto e garantiscono da 2 ore a 6 ore di riscaldamento, in base alle condizioni meteo e all'intensità di riscaldamento scelta.

Guanti riscaldabili T.ur G-Warm 3, il riscaldamento può essere indirizzato dove più è necessario

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ La struttura esterna del guanto è realizzata in pelle, Superfabric™ (un tessuto resistente all’abrasione) e tessuto elasticizzato, mentre all’interno è presente una membrana fissa impermeabile e traspirante HYDROSCUD®. Le fodere in micropile 3M™ Thinsulate™ sul palmo e in pile DuPont™ Comformax™ sul dorso avvolgono le mani e le tengono calde e asciutte, in modo da poter utilizzare i guanti a riscaldamento spento anche quando la giornata (o la stagione) diventa meno fredda, supportate da micro-fori posizionati in punti strategici per far entrare aria e aiutare la traspirazione. Pensate, anche Jacopo Cerutti, ambassador T.ur e pilota iscritto all’Africa Eco Race 2024, ha chiesto di utilizzare i G-Warm 3 proprio durante le prime ore dei trasferimenti della celebre competizione tra le dune.

SICUREZZA Confort termico primario ma nulla supera l’importanza della sicurezza quando si tratta di abbigliamento tecnico. Il guanto G-Warm 3 è certificato EN 13594:2015–CE grazie alle nocche in Poliuretano termoformato, al materiale shock–absorber con inserti in poliuretano su lato del palmo e dita, e ai rinforzi in pelle sul palmo. Guanti riscaldabili T.ur G-Warm 3, sul palmo ci sono inserti protettivi

TAGLIE E PREZZO I guanti G-Warm 3 sono già disponibili per l’acquisto sul sito t-ur.com (con spedizione e reso per cambio taglia gratuito) e presso i rivenditori del brand, consultabili nella sezione “esplora” del sito: la gamma taglie va dalla S alla 3XL al prezzo di 299€ (comprensivo di batterie e caricabatterie).