T.ur Transfer e Atlas: le giacche ideali per la bella stagione

Anche durante la bella stagione l’imprevisto, si sa, è sempre dietro l’angolo e quando si va in moto in pantaloncini e t-shirt non sono ammessi errori. Come sopravvivere allora al caldo estivo e riuscire a divertirsi sulla propria moto? T.ur punta tutto su due giacche della collezione 2023 (qui il nostro approfondimento), la cui parola d’ordine è: freschezza! Atlas e Transfer sono due capi rivolti ai motociclisti adventouring che utilizzano la moto su strada e sugli sterrati, che non rinunciano ad avere un alto livello di protezione e che vogliono indossare capi che li identifichino al di là della moto che guidano, anche in estate. Due modelli che parlano direttamente anche al pubblico femminile, con una declinazione Lady. Entrambe ispirate alla mitica Dakar, Transfer ricorda i trasferimenti tra le varie tappe e i checkpoint, mentre Atlas prende il nome dalla catena montuosa che i partecipanti incontrano lungo il percorso.

T.ur Transfer: dettaglio

MASSIMO COMFORT T.ur Transfer ha tutte le caratteristiche per affrontare il caldo: ventilazione, antipioggia e protezione, racchiuse in una giacca di grande stile. Nel fresco del mattino o durante le giornate di brutto tempo, la membrana impermeabile traspirante e antivento ti manterrà e limiterà la dispersione termica. Da staccare e riporre quando spunta il sole, lasciando spazio alle ampie zone traforate che fanno passare tutta l’aria che serve. Le protezioni su spalle e gomiti sono Easyflex, sottili, morbide e traforate con certificazione in Classe AA. Due tasche esterne, due tasche interne, una tasca waterproof sul davanti e un tascone sul retro permettono di tenere con te gli oggetti più importanti. T.ur Transfer è proposta a 269,99 euro in color nero-blu (anche in versione Lady) o nero-sabbia.

VEDI ANCHE

T.ur Atlas: dettaglio

FRESCHI E SICURI Progettata appositamente per il motociclismo estivo, Atlas è fatta apposta per tenerti fresco e protetto nelle giornate più calde. Un'armatura da cross a forma di giacca che si adatta al tuo corpo e ai tuoi movimenti come una seconda pelle, anche in versione Lady. I pannelli in Light mesh ad alta tenacità contribuiscono al continuo flusso d’aria, specialmente nei momenti in cui sei fermo, mentre le aree in tessuto elasticizzato resistente all’abrasione e la fodera interna fissa aiutano la vestibilità permettendo a questa giacca di seguire i tuoi movimenti, anche nell’offroad più spinto. Completano il quadro le protezioni ultrasottili, ventilate e flessibili su spalle e gomiti Easyflex di Livello 1. T.ur Atlas è proposta a 179,99 euro in color antracite-nero anche in versione Lady.