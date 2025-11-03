EICMA 2025

Yamaha: il video teaser annuncia la prossima novità. Sarà la nuova R7?

Avatar di Michele Perrino, il 03/11/25

5 ore fa - Yamaha presenterà una nuova moto: che si tratti della nuova R7 2026?

Un nuovo video teaser Yamaha annuncia una novità imminente: si tratta forse della nuova R7 2026? Lo scopriremo domani, ecco quando

 Sui canali social Yamaha un video teaser che annuncia una novità in arrivo: potrebbe trattarsi della nuova R7 2026 (ve l'abbiamo raccontata qui)?

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Yamaha Motor Europe (@yamahamotoreu)

Yamaha R7? La prossima novità in arrivo domani

L'appuntamento con la nuova Yamaha – R7? – 2026 è per domani alle ore 11: collegatevi con noi per scoprire di cosa si tratta.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/11/2025
