KL B-Tre 125, debutta a EICMA 2025 il nuovo scooter da 2.000 euro

Nel mare magnum di novità che ogni anno affollano EICMA, il nuovo KL B-Tre 125 a ruote alte si fa notare per il prezzo accessibile e per la leggerezza.

KL B-Tre 125, il frontale

Design e comfort

Il B-Tre 125 non punta a stupire con linee eccentriche o colori urlati. Davanti, il gruppo ottico compatto e la carrozzeria slanciata disegnano una silhouette moderna e pulita (anche se la staffa di supporto per il parabrezza potrebbe essere più discreta).

A bordo, un cruscotto digitale dalla grafica chiara e leggibile anche sotto il sole. La pedana piatta è ampia, comoda e funzionale, perfetta per caricare una borsa; l’altezza sella di 790 mm lo rende accessibile a tutti.

KL B-Tre 125, la strumentazione

Tecnica e prezzo

Le ruote alte – 16” all’anteriore e 14” al posteriore – garantiscono stabilità sul pavé cittadino, mentre la massa in ordine di marcia di soli 111 kg promette agilità e leggerezza tra un semaforo e l’altro. Il motore? Un monocilindrico 4 tempi da 124,6 cc, che eroga 8,7 CV e 8,6 Nm di coppia.

E ora la sorpresa: il nuovo Brera B-Tre 125 è proposto con prezzi a partire da 2.090 euro (IVA e F.C. incluse). Una cifra davvero aggressiva per uno scooter che, a conti fatti, costa meno di tante bici elettriche.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2025