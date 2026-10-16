Ferrari Driver Academy: ecco la formazione e i programmi per la stagione 2027

Maranello rinnova la propria filiera giovanile con 3 nuovi innesti e 8 promettenti talenti complessivamente parte del programma

La Ferrari Driver Academy ha ufficializzato la programmazione sportiva in vista della stagione 2027. La scuola per giovani piloti della Scuderia di Maranello schiererà infatti otto promesse distribuite tra le categorie propedeutiche, spaziando dal karting giovanile fino alla Formula 2 e alla F1 Academy. La nuova annata vedrà l'ingresso di tre volti nuovi: l'olandese Daniel Miron, il turco Alp Aksoy e il colombiano Salim Hanna.

Contestualmente si conclude il percorso nel vivaio per Dino Beganovic e Rafael Camara, destinati a nuove sfide professionali all'interno della galassia del Cavallino Rampante e nel Mondiale di Formula 1: proprio il brasiliano, che resta comunque contrattualmente legato alla Rossa, non sarà più gestito dalla FDA ma correrà in Haas di fianco all'altro promettente prodotto del vivaio di Maranello, Oliver Bearman.

I talenti più giovani impegnati tra karting, F4 e Formula Regional

Il programma parte dalle basi con Daniel Miron, reduce dal secondo posto nel Campionato Europeo OK-Junior, pronto al salto nella classe OK. Nel Campionato Spagnolo di Formula 4 debutteranno invece Noah Baglin, iridato Junior e campione europeo OK in carica, e l'italiano Filippo Sala, entrambi al primo anno sulle monoposto a ruote scoperte.

Per quanto riguarda la Formula Regional, la scuderia accoglierà il nuovo arrivato Alp Aksoy. Il pilota turco approda a Maranello dopo le prestazioni messe in mostra nelle serie continentali e nel tricolore di Formula 4. Conferma nella F1 Academy per la danese Alba Larsen, intenzionata a capitalizzare i progressi e i primi podi conquistati durante la sua annata d'esordio nel vivaio emiliano.

I giovani in Formula 3 e Formula 2

La formazione impegnata in Formula 3 vedrà la presenza del neoassunto Salim Hanna, forte dei successi ottenuti in Regional, affiancato da Niccolò Maccagnani, promosso direttamente dalla Formula 4. In Formula 2 il finlandese Tuukka Taponen compirà il salto di categoria legandosi al team ART Grand Prix, forte del terzo posto finale ottenuto nella serie inferiore.

Si chiude infine il capitolo accademico per Rafael Camara, pronto all'esordio nel Mondiale di Formula 1 con il team Haas, e per Dino Beganovic, che manterrà il legame con la Scuderia Ferrari integrandosi nell'organigramma della prima squadra con l'incarico di pilota di riserva e di sviluppo.

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