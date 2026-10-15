F1 2026

F1, Rafael Câmara debutta nel 2027: ha firmato con Haas

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26 minuti fa - Il brasiliano della Ferrari Driver Academy sarà titolare con Haas nel 2027

Rafael Câmara debutterà in Formula 1 nel 2027 con Haas: il 21enne brasiliano, leader della Formula 2, ha firmato un contratto pluriennale
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La Haas ha scelto il suo nuovo giovane talento per il 2027: Rafael Câmara debutterà in Formula 1 con il team americano, con cui ha firmato un contratto pluriennale. Il brasiliano, 21 anni, è attualmente in testa al campionato di Formula 2 con Invicta Racing con 207 punti a due round dalla fine, dopo aver conquistato tre vittorie nelle Feature Race di Spagna, Belgio e Azerbaijan, sei podi complessivi e cinque pole position. Il passaggio in F2 era arrivato dopo la conquista del titolo FIA Formula 3 nel 2025, ulteriore tappa di una crescita costruita all'interno della Scuderia Ferrari Driver Academy, di cui Câmara fa parte dal 2021. Proprio grazie al legame con Ferrari ha potuto maturare le prime esperienze al volante di monoposto di Formula 1, mentre ad agosto aveva già lavorato direttamente con Haas in un test TPC a Portimao sulla VF-25. “È un passo importante nella mia carriera e voglio ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la fiducia”, ha commentato Câmara. “Ora il mio obiettivo è prepararmi nel miglior modo possibile: ci sarà molto da imparare”.

Haas punta ancora sulla filiera Ferrari

La scelta di Câmara conferma una linea già percorsa con Oliver Bearman, altro prodotto della Ferrari Driver Academy arrivato in Formula 1 attraverso la struttura americana. Team principal Ayao Komatsu ha sottolineato non soltanto la velocità mostrata dal brasiliano nelle categorie propedeutiche, ma soprattutto la capacità di adattamento emersa durante il test di Portimao: “Ha dimostrato qualcosa in più della semplice velocità pura. È riuscito a creare attorno a sé l'ambiente giusto per tirare fuori il meglio da se stesso”. Anche Gene Haas ha evidenziato come l'esperienza maturata con Bearman abbia rafforzato la convinzione che i giovani provenienti da un percorso strutturato possano incidere rapidamente anche al massimo livello. Per Câmara il 2027 rappresenterà quindi il salto definitivo nel Mondiale, con l'obiettivo di trasferire in Formula 1 quella progressione che lo ha portato dal titolo di Formula 3 alla lotta per quello di Formula 2 in appena due stagioni.

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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