Formula 1

F1, il calendario 2027: 24 GP, novità Istanbul e Portimao e 10 Sprint (anche a Monaco!)

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3 ore fa - La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027

Ecco il calendario ufficiale della stagione 2027 di F1: 24 GP, rientrano Turchia e Portogallo, a Monte Carlo e Monza la Sprint
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La Formula 1 e la FIA hanno ufficializzato la struttura del Mondiale 2027, delineando un'agenda da 24 appuntamenti distributi lungo dieci mesi di competizione. La stagione prenderà il via nel mese di marzo dall'asfalto di Sakhir, in Bahrain, per concludersi a dicembre sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi, mantenendo la tradizione del gran finale negli Emirati Arabi.

Le dieci Sprint Race del calendario F1 2026, sorpresa Monte Carlo

La vera novità del programma risiede nell'ulteriore espansione del format del fine settimana. Per il 2027 la F1 alza infatti l'asticella portando a ben 10 i weekend caratterizzati dalla Sprint Race, aumentando in modo significativo i punti in palio durante i sabati di gara. Le mini-gare da 100 chilometri vedranno il semaforo verde nelle tappe di Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Monaco, Gran Bretagna, Italia, Brasile, Qatar e Abu Dhabi: un calendario ambizioso e impegnativo che già fa discutere vista la scelta di organizzare una doppia gara (ma anche una doppia qualifica, come sempre molto spettacolare ed emozionante) sul circuito di Monte Carlo, il più stretto e tortuoso al mondo. 

I rientri di Istanbul e Portimao e le incertezze legate alla guerra

Sul fronte delle sedi di gara, il calendario regala due ritorni di grande peso per il pubblico europeo e asiatico. Il primo è il rientro del GP del Portogallo sul layout saliscendi di Portimao, posizionato a metà giugno come nono round stagionale. Il secondo riguarda il GP di Turchia sulla pista di Istanbul Park, collocato nella prima settimana di ottobre ma ancora in attesa del completamento dell'iter procedurale per l'omologazione definitiva da parte degli ispettori della FIA.

Per il resto, per quanto il calendario sia a tutt'oggi ufficiali, rimangono ovviamente gli asterischi causati dalla guerra nel Golfo Persico: difficile immaginare oggi un GP in Bahrain e Arabia Saudita, ma gli organizzatori sperano che da qua all'inizio del prossimo anno la tensione in Medio Oriente si sia risolta: in caso contrario, ovviamente, sussistono degli eventuali piani B, con ad esempio i circuiti di Imola e Barcellona che si dicono pronti a sopperire nel caso in cui non sia possibile gareggiare a Sakhir e Jeddah. 

Monza in programma il 5 settembre

Per quanto riguarda la geografia dei GP in Europa, il Gran Premio d'Italia a Monza si conferma un pilastro fondamentale del finale d'estate. Il Tempio della Velocità ospiterà il quattordicesimo round del campionato nel fine settimana dal 3 al 5 settembre, facendo da apripista immediato alla seconda edizione del GP di Spagna sul tracciato cittadino del Madring, che di fatto chiuderà la stagione europea di Formula 1

Il calendario ufficiale 2027 di Formula 1

RoundDataGran PremioCircuito
0112-14 marzoBahrain*Sakhir
0219-21 marzoArabia SauditaJeddah
032-4 aprileAustralia*Melbourne
049-11 aprileGiappone*Suzuka
0516-18 aprileCinaShanghai
0630 aprile - 2 maggioMiamiMiami
0721-23 maggioCanada*Montreal
084-6 giugnoMonaco*Monte Carlo
0918-20 giugnoPortogalloPortimao
102-4 luglioGran Bretagna*Silverstone
119-11 luglioAustriaSpielberg
1223-25 luglioBelgioSpa-Francorchamps
1330 luglio - 1 agostoUngheriaBudapest
143-5 settembreItalia*Monza
1510-12 settembreSpagnaMadrid
1624-26 settembreAzerbaigianBaku
171-3 ottobreTurchiaIstanbul
188-10 ottobreSingaporeMarina Bay
1922-24 ottobreStati UnitiAustin
2029-31 ottobreMessicoCittà del Messico
215-7 novembreBrasile*San Paolo
2218-20 novembreLas VegasLas Vegas
233-5 dicembreQatar*Lusail
2410-12 dicembreAbu Dhabi*Yas Marina

*Fine settimana con il format della Sprint Race

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