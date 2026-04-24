La Formula 1 riabbraccia l'Istanbul Park: il GP di Turchia torna in calendario dal 2027

Il GP Turchia e la leggendaria curva-8 dell'Istanbul Park tornano nel calendario F1 dal 2027: l'accordo di cinque anni è ufficiale

La Formula 1 continua a espandere i propri confini, ma questa volta lo fa guardando con affetto al proprio passato recente. È notizia di venerdì pomeriggio l'annuncio ufficiale del ritorno del Gran Premio di Turchia nel calendario iridato a partire dal 2027. Grazie a un accordo siglato con il Ministero della Gioventù e dello Sport turco, l'Istanbul Park ha blindato il proprio posto nel Circus per almeno cinque stagioni, ovvero fino al 2031.

F1 GP Turchia 2021, Istanbul: Atmosfera del circuito

Istanbul Park: un ''classico moderno'' amato da piloti e fan

Progettato da Hermann Tilke, il circuito di Istanbul è da sempre considerato uno dei ''capolavori'' moderni della Formula 1. Lungo 5,33 chilometri e caratterizzato da continui saliscendi, il tracciato turco mette a durissima prova sia il fisico dei piloti sia l'efficienza aerodinamica delle monoposto.

Il punto focale resta la mitica curva-8: un curvone a sinistra multi-apice ad altissima velocità che rappresenta uno dei test di precisione e carico laterale più severi al mondo. Per le moderne macchine del 2027, affrontare quella sezione sarà una sfida ingegneristica tutta da gustare.

Una storia di record e campioni

La Turchia evoca ricordi indelebili per gli appassionati. È qui che, nel 2020, Lewis Hamilton conquistò il suo settimo (e per ora ultimo) titolo mondiale, eguagliando il primato storico di Michael Schumacher. L'ultimo vincitore in terra turca è stato Valtteri Bottas nel 2021, uno dei pochi piloti ancora in attività insieme a Hamilton ad aver trionfato su questo splendido circuito, tornato brevemente in calendario proprio nel 2020 per riempire l'assenza delle piste extraeuropee causata dalla pandemia da Covid-19.

F1 GP Turchia 2020, Istanbul Park: Lewis Hamilton (Mercedes)

Il recordman assoluto di vittorie rimane invece Felipe Massa, capace di infilare tre successi consecutivi con la Ferrari tra il 2006 e il 2008. Nell'albo d'oro figurano altri nomi pesanti come Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e Jenson Button.ù

Parlano i protagonisti dell'accordo

''La Formula 1 è uno degli eventi sportivi più importanti al mondo - dice il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan - che si distingue per lo spettacolo che offre, il suo pubblico giovane e la sua leadership nelle tecnologie automobilistiche. Anche nel nostro Paese la F1 vanta un vasto seguito in tutte le fasce d’età con una base di appassionati davvero entusiasta. Le gare raggiungono quasi 19 milioni di persone nel nostro Paese, mentre circa 7,5 milioni le seguono da vicino sui social media. L’Istanbul Park ospiterà altre cinque stagioni di gare emozionanti e di alta qualità tra il 2027 e il 2031. Considero il ritorno della Turchia nel calendario di Formula 1 un chiaro riflesso della forte fiducia riposta nel nostro Paese, nella nostra solida capacità organizzativa, nelle nostre moderne infrastrutture sportive e sanitarie e, naturalmente, nella rinomata ospitalità della nazione turca. Spero che la partnership della Turchia con la Formula 1 continui a rafforzarsi negli anni a venire”.

“Siamo lieti di tornare nell’incredibile e vivace città di Istanbul - aggiunge l'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali - a partire dal 2027 per entusiasmare tutti i nostri fan in Turchia e in tutto il mondo su uno dei circuiti più emozionanti e impegnativi del calendario. Come città, Istanbul rappresenta un ponte culturale tra Europa e Asia, offrendo un mix unico di storia e tradizione con un approccio lungimirante allo sport, agli affari e all’intrattenimento. L’Istanbul Park ha regalato molti momenti memorabili nella storia del nostro sport e sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo della nostra partnership, offrendo ai fan l’opportunità di vivere gare ancora più incredibili in una location davvero fantastica”.

“Il ritorno della Formula 1 in Turchia - conclude il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem - riflette in modo significativo la continua crescita globale e il fascino del nostro sport, e sono lieto di vedere il Gran Premio di Turchia rientrare nel calendario del Campionato mondiale FIA di Formula 1. L’Istanbul Park è un circuito che occupa un posto speciale nella storia di questo sport, e il suo ritorno sottolinea il nostro impegno comune nell’espandere il campionato in mercati dinamici. Attraverso questa forte collaborazione non solo stiamo assicurando il futuro a lungo termine della Formula 1 in Turchia, ma stiamo anche sostenendo il continuo sviluppo degli sport motoristici, rafforzando le basi per una crescita sostenibile negli anni a venire”.

Un mercato in forte espansione

Il ritorno del GP non è solo una scelta tecnica, ma anche strategica. La Formula 1 in Turchia sta vivendo un vero e proprio boom: con oltre 19 milioni di tifosi e una crescita dei contenuti social che ha visto le visualizzazioni su YouTube raddoppiare nell'ultimo anno (+107%), il Paese rappresenta un bacino d'utenza piuttosto importante per la proprietà americana.

F1, veduta aerea del circuito di Istanbul

La gestione dell'evento sarà affidata alla Federazione Sportiva Automobilistica Turca (TOSFED), che collaborerà con la F1 per garantire standard organizzativi all'altezza della nuova era del motorsport. Appuntamento dunque al 2027, per vedere chi saprà domare nuovamente il tracciato di Istanbul.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 24/04/2026