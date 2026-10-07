F1 2026

F1 GP Singapore 2026, Marina Bay: risultati prove libere

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2 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Marina Bay

Risultati e classifiche del GP di Singapore 2026, sul circuito di Marina Bay: i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP SINGAPORE 2026, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP SINGAPORE 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
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La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo, e lo fa a Singapore per il round 17 della stagione 2026, in cui per l'ultima volta quest'anno si disputa la Sprint Race. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP a Marina Bay.  

Risultati GP Singapore 2026

GP Singapore 2026, ordine di arrivo

Domenica 11 ottobre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Singapore 2026, griglia di partenza

GP Singapore 2026, risultati qualifiche

Sabato 10 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Singapore 2026, risultati gara sprint

Sabato 10 ottobre, ore 11.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Singapore 2026, griglia di partenza gara sprint

GP Singapore 2026, risultati qualifiche sprint

Venerdì 9 ottobre, ore 14.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Singapore 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 9 ottobre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1George RussellMercedes1:32.27428
2Charles LeclercFerrari+0.19826
3Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.27324
4Lewis HamiltonFerrari+0.49926
5Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.56427
6Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.73222
7Kimi AntonelliMercedes+1.25128
8Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.44927
9Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.76426
10Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.88125
11Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.05729
12Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+2.20227
13Esteban OconHaas-Ferrari+2.20725
14Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.22127
15Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.37731
16Gabriel BortoletoAudi+2.46225
17Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.53130
18Nico HulkenbergAudi+2.61016
19Franco ColapintoAlpine-Mercedes+2.70927
20Lance StrollAston Martin-Honda+2.99426
21Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.02521
22Valtteri BottasCadillac-Ferrari+3.34625

GP Singapore 2026, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuito di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, round 17 della stagione 2026 di Formula 1. 

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