F1 GP Singapore 2026, Marina Bay: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo, e lo fa a Singapore per il round 17 della stagione 2026, in cui per l'ultima volta quest'anno si disputa la Sprint Race. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP a Marina Bay.
Risultati GP Singapore 2026
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Singapore 2026, ordine di arrivo
Domenica 11 ottobre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Singapore 2026, griglia di partenza
GP Singapore 2026, risultati qualifiche
Sabato 10 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Singapore 2026, risultati gara sprint
Sabato 10 ottobre, ore 11.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Singapore 2026, griglia di partenza gara sprint
GP Singapore 2026, risultati qualifiche sprint
Venerdì 9 ottobre, ore 14.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Singapore 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 9 ottobre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:32.274
|28
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.198
|26
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.273
|24
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.499
|26
|5
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.564
|27
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.732
|22
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.251
|28
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.449
|27
|9
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.764
|26
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.881
|25
|11
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.057
|29
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.202
|27
|13
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.207
|25
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.221
|27
|15
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.377
|31
|16
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+2.462
|25
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.531
|30
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+2.610
|16
|19
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.709
|27
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+2.994
|26
|21
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.025
|21
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.346
|25
GP Singapore 2026, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuito di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, round 17 della stagione 2026 di Formula 1.
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