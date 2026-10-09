F1 Singapore, FP1: Russell svetta su Leclerc e Norris, Antonelli 7° con le medie

Inizia con la firma di George Russell il fine settimana del GP di Singapore 2026 di F1. Il pilota della Mercedes ha staccato il miglior riferimento cronometrico nella prima e unica sessione di prove libere della tappa Sprint sul tracciato cittadino di Marina Bay, fermando le lancette del cronometro sull'1:32.274. Un'iniezione di fiducia per il pilota inglese, costretto però a pianificare una gara in risalita a causa della penalità che lo obbligherà a partire dal fondo dello schieramento nella corsa di domenica per la sostituzione della Power Unit dopo il ritiro di Sepang.

Dal punto di vista tecnico, Russell è sceso in pista usando il pacchetto aerodinamico di precedente specifica - la configurazione rivelatasi vincente due settimane prima tra i muretti di Baku - ottenendo risposte immediate in termini di bilanciamento e trazione.

Leclerc 2°, Antonelli diversifica la strategia

A insidiare il vertice c'è la Ferrari di Charles Leclerc, autore del secondo tempo a poco meno di due decimi di margine dalla W17 di testa. Il monegasco ha preceduto la McLaren di Lando Norris (+0.273s) e la seconda SF-26 guidata da Lewis Hamilton, quarto a mezzo secondo ma comunque davanti all'altra macchina papaya, affidata a Oscar Piastri.

Non c'è stato invece un confronto diretto tra George Russell e il compagno di box e leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli. Da un lato c'è da dire che l'italiano ha girato con la macchina in configurazione aggiornata, ossia con gli sviluppi aerodinamici introdotti per la prima volta a Sepang. Dall'altro anche il fatto che, a differenza dei rivali diretti, Antonelli non ha tentato il giro veloce su gomma Soft nel finale di sessione, preferendo concentrare il lavoro sulla mescola Medium: una scelta orientata alla preparazione delle prime due fasi della Qualifica Sprint (SQ1 e SQ2), in cui vige l'obbligo di usare le gomme ''gialle''.

Il 20enne bolognese ha chiuso la sessione al settimo posto con oltre 1.2 secondi di ritardo dal compagno, posizionandosi esattamente tra le due Red Bull: Max Verstappen è 6° (il migliore tra i piloti ad aver segnato il tempo con le Medium), mentre Isack Hadjar segue in ottava posizione.

Problemi per Hulkenberg, Gasly svetta a centro gruppo

In una sessione caratterizzata da un fondo stradale estremamente sporco e polveroso ma filata via senza interruzioni di rilievo, l'unico inconveniente si è verificato a causa della sosta forzata dell'Audi di Nico Hulkenberg, rimasta bloccata lungo il rettilineo dei box per un problema di natura meccanica al cambio. L'episodio ha richiesto un breve regime di Virtual Safety Car per consentire ai commissari la rimozione della macchina.

Alle spalle dei quattro top team si conferma in ottima forma Pierre Gasly, nono al volante dell'Alpine, a precedere la Racing Bulls di Liam Lawson a completamento della top-10.

Il programma del GP a Marina Bay: alle 14.30 le mini-qualifiche

Il programma del GP di Singapore 2026 di F1 prosegue con le prime qualifiche, la Sprint Qualifying del venerdì che, come da tradizione ormai consolidata nei weekend con il nuovo format, decide la griglia di partenza per la Sprint Race. L'appuntamento è dunque alle 14.30 del pomeriggio italiano, con la pista di Singapore che sarà completamente illuminata dall'impianto di luci artificiali che da sempre consente la guida in notturna.

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