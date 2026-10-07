F1 GP Singapore 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Marina Bay

La Formula 1 chiude il suo trittico di fuoco in Asia passando in pochi giorni dalla Malesia alla vicina Singapore: al di là della prossimità geografica, però, i due circuiti di Sepang e Marina Bay non hanno praticamente nulla in comune, con il tortuoso e insidioso tracciato cittadino della Monte Carlo del Sudest asiatico a ospitare il 17° round del Mondiale 2026 di Formula 1, l'ultimo con il format della Sprint Race. Chi avrà la meglio?

Mercedes: occhio agli aggiornamenti

La maggior parte delle attenzioni non potrebbero che essere puntate sulla Mercedes, e non solo per via del fin qui dominatore della stagione Andrea Kimi Antonelli. Il team di Toto Wolff ha infatti portato tante novità tecniche a Sepang, ma non è riuscito a trovare una quadra a livello di assetto, tanto da far dubitare gli ingegneri della bontà dell'intero pacchetto, che sarà messo alla prova tra le stradine di Marina Bay per un'udienza d'appello.

Se Antonelli, del resto, può stare tranquillo e permettersi un passo falso, è ormai praticamente esaurita la spinta per George Russell, che dopo la vittoria di Baku ha incassato un pesante zero in Malesia e dovrà probabilmente partire dal fondo dello schieramento per la sostituzione del motore.

Max sogna nel primo centro

C'è poi per Max Verstappen, fresco vincitore dell'ultimo GP, la speranza di concedere il bis ma sopratuttto di rompere l'ultimo tabù della sua carriera, visto che a Singapore non ha mai vinto. Di certo l'impresa non appare più così impossibile considerando quanto la sua Red Bull è migliorata con le ultime novità tecniche.

Ferrari e McLaren, serve una scossa

La lotta per il secondo posto Costruttori ha segnato a Sepang un punto in favore della Ferrari, che con il terzo posto di Lewis Hamilton e il quarto di Charles Leclerc ha un po' distanziato la McLaren. Entrambe le due storiche scuderie rivali, però, non convincono del tutto, vuoi per errori di strategia, per esecuzione non sempre perfetta del weekend e pure per prestazioni non sempre all'altezza, a seconda delle piste. Serve mostrare di saper dare una scossa in vista del finale di campionato.

Link utili - GP Singapore 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Singapore 2026.

La Formula 1 torna su orari decisamente più comodi per i tifosi europei, visto che si corre sì a Singapore, ma che come da tradizione si corre in notturna e, quindi, quasi negli stessi orari soliti delle gare nel Vecchio Continente. Ecco dunque il dettaglio di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino di Marina Bay.

Venerdì 9 ottobre

Prove libere 1 : 10.30 – 11.30

: 10.30 – 11.30 Qualifiche Sprint: 14.30 – 15.30

Sabato 10 ottobre

Sprint Race : 11.00

: 11.00 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 11 ottobre

Gara: 14.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta la Sprint Qualifying di venerdì pomeriggio, e la Sprint Race e le qualifiche di sabato. Ecco il dettaglio degli orari della Formula 1 in chiaro:

Qualifiche Sprint : venerdì 9 ottobre, diretta ore 14.30

: venerdì 9 ottobre, diretta ore 14.30 Gara Sprint : sabato 10 ottobre, diretta ore 11.00

: sabato 10 ottobre, diretta ore 11.00 Qualifiche : sabato 10 ottobre, diretta ore 15.00

: sabato 10 ottobre, diretta ore 15.00 Gara: domenica 11 ottobre, differita ore 17.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Quello di Singapore è un circuito cittadino che alterna tratti molto veloci con rettilinei piuttosto lunghi a zone tortuose ricche di curve a 90°. Storicamente difficili i sorpassi, anche se la situazione è molto migliorata con le modifiche introdotte qualche anno fa, e che hanno eliminato il tratto dello stadio introducendo invece un nuovo e più lungo rettilineo. Ben cinque le zone della pista in cui i piloti potranno attivare le ali mobili. Qui tutte le caratteristiche del circuito.

F1 GP Singapore 2026, Marina Bay: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 4.927 metri

: 4.927 metri Curve : 19

: 19 Giri : 62

: 62 Record della pista: 1:33.808 (Lewis Hamilton, Ferrari - 2025)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nel quartiere di Marina Bay, secondo Google Meteo.

Venerdì 9 ottobre - Parzialmente sereno, temperatura 28-32°C, precipitazioni 15%, umidità 66%

- Parzialmente sereno, temperatura 28-32°C, precipitazioni 15%, umidità 66% Sabato 10 ottobre - Temporali sparsi, temperatura 27-31°C, precipitazioni 65%; umidità 73%

- Temporali sparsi, temperatura 27-31°C, precipitazioni 65%; umidità 73% Domenica 11 ottobre - Leggera pioggia, temperatura 27-31°C, precipitazioni 20%; umidità 73%

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