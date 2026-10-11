F1 GP Singapore: Verstappen domina dal primo all'ultimo giro, Leclerc e Antonelli sul podio

Singapore, Gara: Verstappen perfetto, concede il bis a Marina Bay! Leclerc 2°, Antonelli è terzo e ha ora un match point ad Austin

Il GP di Singapore 2026 di F1 consacra il momento di forma di Max Verstappen e della Red Bull. Il quattro volte campione del mondo ha completato un fine settimana perfetto a Marina Bay, conquistando il secondo successo consecutivo della sua stagione dopo la vittoria di Sepang. Una prestazione solida e priva di sbavature per l'olandese, che ha mantenuto il comando delle operazioni dal semaforo fino alla bandiera a scacchi, con un ritmo di gara inavvicinabile per l'intero gruppo.

Leclerc solido al secondo posto

Alle spalle del vincitore si è piazzato Charles Leclerc sulla Ferrari. Il pilota monegasco ha condotto una gara regolare e impeccabile dal punto di vista strategico, rimanendo l'unico vero antagonista di Verstappen nelle prime fasi della corsa.

Nei primi dieci passaggi Leclerc è riuscito anzi a mantenere ridotto il distacco dalla testa della corsa, prima che il degrado delle gomme e la progressione della Red Bull definissero i distacchi.

Antonelli è 3°, a un soffio dal titolo

Il terzo gradino del podio è andato ad Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara di rimonta. Il giovane pilota della Mercedes ha vissuto una prima parte di GP complessa, costretto a gestire il surriscaldamento dell'impianto frenante e la minaccia della penalità per aver ecceduto i limiti della pista. Nel finale di gara, sfruttando la bagarre per le posizioni di vertice e il netto calo prestazionale della Ferrari di Lewis Hamilton, Antonelli ha superato la McLaren di Lando Norris e si è preso autorevolmente la terza piazza.

Il risultato di Marina Bay proietta il 20enne bolognese a 102 punti di vantaggio in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, giunto nono al traguardo dopo una partenza dal fondo dello schieramento per la sostituzione della power unit. Un vantaggio di sicurezza che consentirà ad Antonelli di giocarsi il primo match point per il titolo già nel prossimo appuntamento di Austin.

Che delusione per Lewis Hamilton

Corsa amara invece per Lewis Hamilton. Il britannico della Ferrari, scattato dalla terza posizione con gomme medie, ha anticipato il cambio pneumatici montando le Soft a causa di un passo gara non eccezionale nelle prime battute del GP. La scelta di proseguire lo stint durante una fase di Virtual Safety Car per prendersi la seconda posizione su Leclerc (che invece si è fermato per mettere gomme più fresche) non ha pagato: negli ultimi passaggi il degrado cospicuo delle gomme ha provocato un drastico calo di ritmo, facendo scivolare il 41enne dalla seconda alla sesta posizione finale, superato all'ultimo giro anche da Oscar Piastri.

Norris quarto al traguardo, Lawson svetta a centro gruppo

Al quarto posto si è classificata la McLaren di Lando Norris, bravo ad approfittare delle difficoltà di Hamilton ma battuto nel finale dal ritmo di Antonelli. Dietro a Piastri e Hamilton, la settima posizione è stata conquistata da Liam Lawson su Racing Bulls, primo tra i piloti delle scuderie di centro classifica.

A completare la zona punti sono stati Nico Hulkenberg con l'ottavo posto su Audi, seguito da George Russell in nona posizione e dalla Red Bull di Isack Hadjar, capace di risalire fino al decimo posto finale nonostante la partenza dalla corsia dei box.

Il calendario F1: una po' di meritato riposo e poi Austin

Archiviato il weekend del GP di Singapore 2026, e quindi chiusa la tripletta di GP in Asia, la F1 si prende una domenica di meritato riposo e dà appuntamento agli appassionati ad Austin, in Texas, per la classica tappa del GP degli Stati Uniti al Circuit of the Americas. L'attesa è per il weekend del 25 ottobre, che darà il via a una seconda tripletta di gare seguita da Città del Messico e San Paolo del Brasile.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana di Singapore, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Marina Bay e le classifiche generali del campionato.

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