F1 2026

F1 Singapore, Sprint Race: Verstappen trionfa sul bagnato, disastro Russell e Antonelli ride

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3 ore fa - Resoconto e analisi della gara sprint a Marina Bay

Verstappen continua al top a Singapore: vittoria nella Sprint Race bagnata! Doppio podio Ferrari, Russell a muro e Antonelli ride
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Max Verstappen mette una prima bandierina sull'unico tracciato del calendario di Formula 1 dove non era ancora mai riuscito a tagliare per primo il traguardo. Il campione della Red Bull si aggiudica una drammatica Sprint Race del GP di Singapore 2026 di F1, incamerando gli 8 punti riservati al vincitore al termine di una mini-gara da 100 km disputata in condizioni ambientali piuttosto complicate.

Un violento acquazzone abbattutosi a dieci minuti dal via ha costretto la FIA a ritardare la partenza di oltre mezz'ora, su una pista che ha presentato una condizione insidiosa a ''doppia faccia'': quasi allagata nel primo e nel terzo settore del tracciato e praticamente asciutta nel secondo, costringendo i piloti a un esercizio di equilibrismo per evitare il degrado precoce delle gomme intermedie.

Russell a muro dopo il sorpasso al via, Verstappen ringrazia

Nonostante una partenza non perfetta che aveva permesso a George Russell di scavalcarlo allo stacco della frizione e girare in testa in curva 1, Verstappen ha ripreso le redini della corsa già nel corso del primo passaggio.

Russell, tradito dall'asfalto viscido in uscita dall'ultima curva, ha infatti pizzicato la riga bianca andando a impattare violentemente contro il muro esterno e distruggendo la sua Mercedes. L'incidente ha richiesto l'ingresso della Safety Car e ha spianato la strada al campione di casa Red Bull, abile a gestire il riavvio della gara senza prendersi rischi inutili.

Ferrari: Hamilton scatenato è 2°, Leclerc si salva ed è 3°

La Scuderia Ferrari completa la top-3 piazzando entrambe le SF-26 sul podio al termine di una gara intensa. Da un lato c'è Lewis Hamilton: dopo essere scattato in sesta posizione ed essersi reso protagonista di una partenza fulminea che lo ha proiettato al terzo posto già in curva-1, il sette volte campione del mondo si è ritrovato secondo dopo il ritiro di Russell. Nel finale, dopo aver gestito un forte degrado della gomma intermedia, l'inglese ha ritrovato un passo gara eccezionale, riavvicinandosi a Verstappen senza però avere il tempo materiale per sferrare l'attacco decisivo.

Charles Leclerc chiude invece terzo ma con qualche affanno in più: il monegasco ha vissuto una corsa in difesa, soffrendo una grave crisi di prestazioni con le gomme troppo deteriorate negli ultimi passaggi, che lo ha visto perdere contatto dal compagno e finire nel mirino degli inseguitori.

Autogol McLaren all'ultimo giro, Antonelli sale al 4° posto

A togliere le castagne dal fuoco a Leclerc è stato lo scontro fratricida in casa McLaren: all'ultimo giro, nel tentativo di prendersi la posizione in curva-5, Lando Norris ha tentato un affondo azzardato sul compagno Oscar Piastri, provocando un contatto che ha costretto l'australiano al ritiro e fatto scivolare il britannico in un'anonima ottava posizione.

Del caos finale ha approfittato un accorto Andrea Kimi Antonelli che, partito dalla settima casella, ha condotto una gara intelligente tenendosi distante dalle bagarre più a rischio e raccogliendo un prezioso, per quanto fortunato, quarto posto finale. L'italiano guadagna così altri punti fondamentali in ottica campionato, approfittando dello zero del compagno di squadra Russell che scivola ora a -89 in classifica.

Completano la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson (5°), seguito dalla Haas di Oliver Bearman (6°), dall'Audi di Nico Hulkenberg (7°) e dal malconcio Norris (8°). Emblematico il dato sui superstiti: su 22 macchine schierate al via, soltanto 13 auto hanno tagliato la linea del traguardo in una Sprint decimata da incidenti e guasti tecnici.

Il programma del GP a Marina Bay: si aspettano le qualifiche

Il programma del GP di Singapore 2026 di F1 prosegue ora con la conclusione dell'evento sprint e l'inizio di quello ''tradizionale'': si riparte così dalle qualifiche, che decidono la griglia di partenza del GP di domenica e che sono rimandate di 30 minuti rispetto al programma originario. Il semaforo verde della Q1 è infatti previsto per le 15.30 (e non più le 15.00) di sabato 10 ottobre. 

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