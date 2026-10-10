F1 Singapore, Sprint Race: Verstappen trionfa sul bagnato, disastro Russell e Antonelli ride

Max Verstappen mette una prima bandierina sull'unico tracciato del calendario di Formula 1 dove non era ancora mai riuscito a tagliare per primo il traguardo. Il campione della Red Bull si aggiudica una drammatica Sprint Race del GP di Singapore 2026 di F1, incamerando gli 8 punti riservati al vincitore al termine di una mini-gara da 100 km disputata in condizioni ambientali piuttosto complicate.

Un violento acquazzone abbattutosi a dieci minuti dal via ha costretto la FIA a ritardare la partenza di oltre mezz'ora, su una pista che ha presentato una condizione insidiosa a ''doppia faccia'': quasi allagata nel primo e nel terzo settore del tracciato e praticamente asciutta nel secondo, costringendo i piloti a un esercizio di equilibrismo per evitare il degrado precoce delle gomme intermedie.

Russell a muro dopo il sorpasso al via, Verstappen ringrazia

Nonostante una partenza non perfetta che aveva permesso a George Russell di scavalcarlo allo stacco della frizione e girare in testa in curva 1, Verstappen ha ripreso le redini della corsa già nel corso del primo passaggio.

Here's the moment George hit the barriers 🎥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/R8jview30F — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Russell, tradito dall'asfalto viscido in uscita dall'ultima curva, ha infatti pizzicato la riga bianca andando a impattare violentemente contro il muro esterno e distruggendo la sua Mercedes. L'incidente ha richiesto l'ingresso della Safety Car e ha spianato la strada al campione di casa Red Bull, abile a gestire il riavvio della gara senza prendersi rischi inutili.

Ferrari: Hamilton scatenato è 2°, Leclerc si salva ed è 3°

La Scuderia Ferrari completa la top-3 piazzando entrambe le SF-26 sul podio al termine di una gara intensa. Da un lato c'è Lewis Hamilton: dopo essere scattato in sesta posizione ed essersi reso protagonista di una partenza fulminea che lo ha proiettato al terzo posto già in curva-1, il sette volte campione del mondo si è ritrovato secondo dopo il ritiro di Russell. Nel finale, dopo aver gestito un forte degrado della gomma intermedia, l'inglese ha ritrovato un passo gara eccezionale, riavvicinandosi a Verstappen senza però avere il tempo materiale per sferrare l'attacco decisivo.

Charles Leclerc chiude invece terzo ma con qualche affanno in più: il monegasco ha vissuto una corsa in difesa, soffrendo una grave crisi di prestazioni con le gomme troppo deteriorate negli ultimi passaggi, che lo ha visto perdere contatto dal compagno e finire nel mirino degli inseguitori.

Autogol McLaren all'ultimo giro, Antonelli sale al 4° posto

A togliere le castagne dal fuoco a Leclerc è stato lo scontro fratricida in casa McLaren: all'ultimo giro, nel tentativo di prendersi la posizione in curva-5, Lando Norris ha tentato un affondo azzardato sul compagno Oscar Piastri, provocando un contatto che ha costretto l'australiano al ritiro e fatto scivolare il britannico in un'anonima ottava posizione.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Del caos finale ha approfittato un accorto Andrea Kimi Antonelli che, partito dalla settima casella, ha condotto una gara intelligente tenendosi distante dalle bagarre più a rischio e raccogliendo un prezioso, per quanto fortunato, quarto posto finale. L'italiano guadagna così altri punti fondamentali in ottica campionato, approfittando dello zero del compagno di squadra Russell che scivola ora a -89 in classifica.

Completano la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson (5°), seguito dalla Haas di Oliver Bearman (6°), dall'Audi di Nico Hulkenberg (7°) e dal malconcio Norris (8°). Emblematico il dato sui superstiti: su 22 macchine schierate al via, soltanto 13 auto hanno tagliato la linea del traguardo in una Sprint decimata da incidenti e guasti tecnici.

Il programma del GP a Marina Bay: si aspettano le qualifiche

Il programma del GP di Singapore 2026 di F1 prosegue ora con la conclusione dell'evento sprint e l'inizio di quello ''tradizionale'': si riparte così dalle qualifiche, che decidono la griglia di partenza del GP di domenica e che sono rimandate di 30 minuti rispetto al programma originario. Il semaforo verde della Q1 è infatti previsto per le 15.30 (e non più le 15.00) di sabato 10 ottobre.

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