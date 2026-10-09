F1 Singapore, Sprint Qualifying: Verstappen centra la pole davanti a Russell e Leclerc

Dopo aver interrotto il digiuno di pole e vittorie due settimane fa a Sepang, Max Verstappen conferma il momento d'oro suo e della Red Bull prendendosi la pole position per la Sprint Race del GP di Singapore 2026. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, l'olandese ha fermato i cronometri sul tempo di 1:31.156 al termine di una combattutissima sessione di SQ3.

Una prestazione, quella del campione della Red Bull, su cui c'è stata la pesante incognita di una penalità: Verstappen è stato infatti convocato dai commissari per aver sorpassato Lewis Hamilton in regime di bandiere gialle nel corso della SQ1, ma è infine riuscito a scampare la sanzione da parte della Direzione Gara, mantenendo il suo posto in prima fila sulla griglia di partenza per la gara corta.

Russell beffato per un soffio, Leclerc si illude ed è 3°

George Russell si attesta in seconda posizione ad appena 120 millesimi da Verstappen. Il britannico, che in questo fine settimana utilizza la W17 con il vecchio pacchetto aerodinamico vincente a Baku e che subirà una penalità in griglia nella gara di domenica, precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0.243). Il monegasco ha assaporato per qualche istante il gusto della pole provvisoria dopo il primo tentativo della SQ3, prima di subire la risposta dei rivali.

A seguire si posizionano le due McLaren di Oscar Piastri (4°) e Lando Norris (5°), incalzate dalla seconda SF-26 di Lewis Hamilton (6°). Il sette volte campione del mondo recrimina per un giro decisivo costellato di troppe piccole correzioni che gli hanno fatto perdere terreno rispetto ai diretti rivali.

Antonelli in affanno col nuovo pacchetto: è 7°

Continua il momento di riflessione in casa Mercedes per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli. L'italiano, a differenza del compagno di squadra, è sceso in pista con le modifiche aerodinamiche introdotte a Sepang e non è andato oltre il settimo tempo. Per Antonelli il passivo è di quasi sette decimi dal vertice (+0.693) e di oltre mezzo secondo nel confronto diretto con la macchina di Russell, dotata della specifica pre-Malesia.

A completare i primi dieci posti della griglia Sprint troviamo la Racing Bulls di Liam Lawson (8°), affiancata da Isack Hadjar (9°) e Pierre Gasly (10°), penalizzati dalla cancellazione dei rispettivi tempo per infrazione dei limiti della pista in SQ3.

SQ1 tribolata, tra problemi al cronometraggio ed errore di Perez

La sessione è filata via regolarmente nella fase decisiva, ma ha vissuto attimi di tensione durante la SQ1. L'esposizione della bandiera rossa si è resa necessaria dopo che Sergio Perez ha toccato le barriere in curva-5, perdendo successivamente un frammento dell'ala anteriore in piena traiettoria alla staccata di curva-8. È stato proprio in quel frangente che Verstappen si è reso protagonista del controverso sorpasso su Hamilton che avrebbe potuto costargli la mini-pole position.

A complicare il lavoro dei team si sono aggiunti anche alcuni problemi tecnici al sistema di cronometraggio ufficiale, che hanno costretto la Direzione Gara a ritardare l'inizio della SQ2.

Il programma del GP a Marina Bay: l'attesa è per la Sprint Race

Il programma del GP di Singapore 2026 di F1 prosegue con la gara sprint, che assegna i primi punti del weekend a Marina Bay. L'appuntamento è per le 11.00 italiane di sabato 10 ottobre, con i primi 21 giri di gara seguiti poi, alle 15.00 dalle qualifiche tradizionali che decideranno la griglia di partenza del GP di domenica.

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