F1 Singapore, qualifiche: Verstappen non si ferma più, ma la Ferrari c'è. Antonelli 4°

Singapore, qualifiche: Verstappen insaziabile, è ancora pole position! Leclerc e Hamilton minacciosi subito dietro, Antonelli 4°

La striscia vincente di Max Verstappen non accenna a fermarsi. Dopo la pole e la vittoria a Sepang e la doppietta pole-vittoria nella gara Sprint di Marina Bay, il quattro volte campione del mondo firma anche la pole position ufficiale del GP di Singapore 2026 di F1.

Al volante di una Red Bull in stato di grazia, l'olandese ha bloccato il cronometro sull'1:31.373, piazzando il colpo vincente nella Q3 al termine di una sessione tiratissima risolta sul filo dei millesimi contro la minaccia Ferrari, che, con Lewis Hamilton, era stata la più veloce in Q1 e in Q2.

Ferrari all'attacco: Leclerc e Hamilton sono lì

A contendere il primato a Verstappen ci ha pensato la Scuderia Ferrari, apparsa estremamente competitiva sul giro secco tra i muretti del tracciato cittadino di Marina Bay. Charles Leclerc ha piazzato la zampata decisiva proprio nel momento di massima tensione dell'ultimo tentativo, chiudendo a soli 54 millesimi di distacco dal tempo pole e garantendosi la partenza dalla prima fila.

Lewis Hamilton invece conferma lo splendido momento di forma con il terzo tempo a 123 millesimi dal vertice, garantendo al Cavallino una posizione di attacco privilegiata in vista del via di domenica. Resta però un po' di rammarico per l'occasione sprecata, visto che l'inglese era davanti nelle prime due sessioni eliminatorie e non ha avuto davvero un giro pulito e senza sbavature nella Q3.

Antonelli in crescita al 4° posto, Russell scivola in fondo

Segnali di netta ripresa arrivano da Andrea Kimi Antonelli. Il leader della classifica, apparso in difficoltà nelle prime sessioni nel comprendere il comportamento della W17 dotata del pacchetto di sviluppi portato a Sepang, in qualifica ha ritrovato un buon bilanciamento e prestazioni di livello. Non sembra a giudicare dal risultato, perché l'italiano è solo quarto, ma a meno di due decimi dalla pole position.

Serata opposta per il compagno di box George Russell, che ha fatto segnare il sesto tempo in pista (+0.374), posizionandosi tra le due McLaren di Lando Norris (5°) e Oscar Piastri (7°), ma che sarà costretto a partire dal fondo della griglia di domenica, per aver sostituito la power unit.

Dramma Hadjar: testa-coda Red Bull

L'altra faccia della medaglia in casa Red Bull è rappresentata dal blackout di Isack Hadjar. Il giovane transalpino, già costretto al ritiro nella Sprint Race per un guasto, ha vissuto una Q1 da incubo segnata prima da un improvviso spegnimento del motore e successivamente da un blocco del cambio.

Senza poter far segnare alcun tempo cronometrato, Hadjar è in coda al gruppo, il che delinea una griglia a ''due facce'' per il team di Milton Keynes con Verstappen davanti a tutti e il compagno in fondo allo schieramento, con Russell.

Promossi nella top-10 Pierre Gasly con l'Alpine, seguito a ruota dalle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, mentre Nico Hulkenberg guadagna la quinta fila su Audi grazie alla penalizzazione di Russell.

Il programma del GP a Marina Bay: il GP alle 14.00 di domenica

Il programma del GP di Singapore 2026 di F1 prosegue ora con il momento culminante, la gara che assegna i 25 punti al vincitore e pronuncia i verdetti finali del weekend. L'appuntamento è per le 14.00 di domenica 11 ottobre, con la gara trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Marina Bay e le classifiche generali del campionato.

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