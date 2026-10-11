F1 GP Singapore 2026, le pagelle di Marina Bay

LE PAGELLE DEL GP DEL BAHRAIN DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP di Singapore disputato sul circuito stradale di Marina Bay. Verstappen diventa Mr. Perfect! Leclerc si prende un ottimo secondo posto, Antonelli mette la zampata del campione. Norris, Piastri e Hamilton, strategie opposte che non pagano. Russell e Hadjar, buone rimonte; per Lawson e Hulk grande giornata, per Lindblad no. Tutti i voti del GP di Singapore li trovate qua sotto!

Max Verstappen - Voto 10

Singapore non più tabù! Max è il solo ad aver vinto su ogni pista in calendario e lo fa con una difesa da paura al via, nonostante problemi iniziali di batteria, mettendo presto la ''menevado''.

Charles Leclerc - Voto 9

Resiste una decina di giri a Max, che segue troppo da vicino per non rovinare le gomme. Si mette su una strategia a due pit-stop e la fa funzionare bene, finendo secondo per distacco.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

L'unico pilota al mondo che litiga con i track limits anche a Singapore, fa un passo gigante verso il titolo. Su una strategia rischiosa, beffa Norris e Lewis e arpiona il primo match point!

Lando Norris - Voto 7

Non un gran weekend per il campione del mondo in carica. Fa funzionare la strategia a una sola sosta ma si ritrova con le armi spuntate nel finale e al primo errore viene infilato da Kimi.

Oscar Piastri - Voto 6,5

Gara simile a quella del compagno, non fosse che ha dovuto tornare ai box per una foratura. All'ultimo giro, grazie alla strategia suicida di Hamilton, riesce persino a prendersi la top5.

Lewis Hamilton - Voto 5,5

Via team radio si prende tutta la colpa dell'aver scelto di non rientrare con Leclerc in regime di VSC, costringendosi a fare 50 giri sulla Soft. Merita il 5 e mezzo, ma la sua onestà è da 10.

Liam Lawson - Voto 7

Il pilota forse più sottovalutato dell'intera griglia. Eppure mette dietro regolarmente uno dei giovani più interessanti in assoluto, Lindblad, e sembra il postino Malone: consegna sempre!

Nico Hulkenberg - Voto 7,5

Che gara per un veterano come lui. Nico parte alla grande, recuperando subito due posizioni, si mette in ottava piazza e non la molla più neanche nel finale, messo sotto pressione da Russell. George Russell - Voto 7 La sua rimonta la fa, con pazienza, partendo dalla 19° riesce a recupeare ben 10 posizioni su una pista complicata, facendo anche bei sorpassi. Ma non dimentichiamo l'auto che guida. Isack Hadjar - Voto 7,5 Lui la rimonta la fa anche meglio di Russell, partendo dai box in ultima posizione recupera con pazienza, azzeccando anche la strategia. Alla fine beffa Gasly nel finale prendendosi un punto. Oliver Bearman - Voto 7 Perde una posizione rispetto al via, ma in realtà gli arrivano davanti due con un'auto tanto più forte (Russell e Hadjar). Ma lui con una Haas fa veramente cose belle, meritava la zona punti.

I VOTI DEGLI ALTRI

Pierre Gasly - Voto 5,5 Scattando settimi su una pista così l'obiettivo minimo erano i punti, purtroppo non raggiunto. Arvid Lindblad - Voto 4

Al via perde tre posizioni e si mette in una posizione scomoda, poi ne perde anche altre tre...

Fernando Alonso - Voto 7

Parte dai box, arriva P16 facendo funzionare la strategia a una sosta. Sempre gigantesco.

Esteban Ocon - Voto 6,5

Discreta prova anche per lui, anche se alla fine non raccoglie punti. Arriva dietro Bearman.

Carlos Sainz - Voto 6

Perde 2 posizioni (Hadjar/Russell), ne guadagna una (Linblad). Premio ''Not great not terrible''.

Alex Albon - Voto 5,5

Rispetto al compagno, lui invece perde diverse posizioni, finendo anche dietro a una Cadillac.

Sergio Perez - Voto 6,5

Bravo Checo, che si mette dietro Albon e Bottas. Peccato dipenda più dalla pista che dall'auto.

Valtteri Bottas - Voto 5,5

A Singapore qualche chance poteva giocarsela, ma riesce a staccarsi dall'ultima posizione.

Lance Stroll - Voto 5,5

Non stava facendo niente di speciale (era solo penultimo) quando si è ritirato, ancora una volta.

Franco Colapinto - Voto 6

Stava facendo una buona gara quando si è ritirato a metà precisa, giro 31, per problemi tecnici.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

Si ritira ben presto per problemi al campio, provoca la prima ininfluenet Virtual Safety Car.

VEDI ANCHE

Tags