Ferrari Driver Academy, nel 2024 si cambia: esce Matassa, Jock Clear nuovo direttore

A fine anno è sempre tempo di bilanci. Un discorso che vale anche nel motorsport in generale e, più nello specifico, anche per la Ferrari Driver Academy, la scuola che forma i giovani talenti del volante a un futuro luminoso nel mondo delle corse. La FDA ha chiuso il 2023 senza centrare il titolo in nessuno dei campionati in cui è stata coinvolta, ma al contempo si prepara alla prossima stagione con alcune importanti novità.

Formula 1: Charles Leclerc con Jock Clear

NUOVO TEAM PRINCIPAL Il primo grande cambiamento è legato al cambio al vertice della direzione dell’Academy: Marco Matassa, ingegnere italiano che gestiva la scuola dal 2018, lascia la Ferrari per una nuova sfida professionale. Sarà sostituito nel ruolo da Jock Clear, esperto ingegnere inglese che in passato ha lavorato anche con Benetton, Bar, Honda, BrawnGP e Mercedes, prima di entrare in Ferrari nel 2014. Il sessantenne nato a Portsmouth ricopriva il ruolo di Senior Performance Engineer e già da tempo si occupava di fare il coach per Charles Leclerc e per tutti i piloti della FDA.

ESCE LECLERC Altra novità è l’uscita di due degli otto piloti seguiti dall’Academy nel 2023: oltre al classe 2006 australiano James Wharton, abbandona la scuola anche Arthur Leclerc, fratello minore di Charles che ha vissuto una stagione molto negativa in F2 centrando soltanto un podio in tutto il campionato. Il 23enne monegasco non sarà più formalmente membro FDA, ma resterà comunque collegato al Cavallino: rienterà infatti nel calderone dei piloti coinvolti nelle competizioni GT ed endurance della scuderia di Maranello.

Arthur Leclerc con la tuta della Ferrari Driver Academy

LA ROSA PER IL 2024 La Ferrari Academy prosegue quindi nel 2024 con il 18enne Oliver Bearman che, al secondo anno in Formula 2, tenterà l’assalto al titolo da pilota del team Prema (compagno del talento di scuola Mercedes, Andrea Kimi Antonelli) e con Dino Beganovic in F3 (sempre con Prema, da compagno dell’altro italiano Gabriele Minì). In Formula Regional ci saranno invece il brasiliano Rafael Camara e il giovane finlandese Tuukka Taponen, con le due pilote Maya Weug e Aurelia Nobels schierate nella serie per sole donne F1 Academy.

21/12/2023