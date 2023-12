Nicola Lacorte entra nell'Academy Alpine F1

ACADEMY ALPINE Grande traguardo per Nicola Lacorte che è stato scelto dall'Alpine F1 per essere inserito all'interno della sua Academy. Il pilota pisano entrerà a far parte della rosa dei giovani piloti del team di Formula 1 attualmente composta anche da Victor Martins, Gabriele Minì, Nikola Tsolov, Kush Maini e Sophia Floersch.

DIREZIONE FORMULA REGIONAL? Il 16enne pisano, figlio di Roberto Lacorte noto per i suoi programmi nell'endurance prevalentemente con Giorgio Sernagiotto, sarà quasi sicuramente indirizzato nella Formula Regional European by Alpine per la stagione 2024. A preannunciarlo è la foto del comunicato ufficiale dove Lacorte con la nuova maglia Alpine posa affianco alla monoposto del team Trident di cui il marchio francese fornisce i propulsori.

EX FORMULA 4 L'italiano lascerebbe il team Prema che lo ha cresciuto in questa stagione 2023 dove ha messo in evidenza ottime performance nella Formula 4 italiana tra cui spicca una vittoria. Solida l'esperienza nel karting del toscano negli anni recedenti tra mondiale WSK ed europeo. La notizia segue di poche settimane l'annuncio dell'ingresso dell'altro connazionale, Brando Badoer, nel vivaio McLaren. I due - oltre a gareggiare l'uno contro l'altro - sono ottimi amici condividendo molti momenti insieme quest'estate e nel 2024 continueranno a rincorrere entrambi il sogno della Formula 1.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/12/2023