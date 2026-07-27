Blindato? No, ma quasi: VW Touareg danneggiato da un missile, ma si accende e va via

Una VolkswagenTouareg di terza generazione è diventata protagonista di una vicenda insolita dopo essere sopravvissuta agli effetti di un attacco missilistico avvenuto in Ucraina.

Gravemente danneggiato ma continua a funzionare

La storia è stata diffusa da EMG Group, che ha condiviso alcuni video virali mostrando il veicolo pesantemente danneggiato. Secondo quanto riferito, il SUV era parcheggiato nelle vicinanze del punto d'impatto di un missile balistico. L'onda d'urto e i detriti hanno invece distrutto completamente una Bentley e una Porsche, considerate strettamente imparentate dal punto di vista tecnico con il Touareg. Sul modello Volkswagen (guarda la homepage di VW Italia) la struttura del tetto è collassata, i vetri sono andati in frantumi e gran parte della carrozzeria ha riportato profonde deformazioni. Ma guardiamo insieme il video per capire meglio cosa è successo.

Motore e sistemi elettronici ancora operativi

Il veicolo era spento e senza occupanti al momento dell'esplosione, circostanza che potrebbe spiegare il mancato intervento degli airbag. Una volta salito a bordo, il conducente ha premuto il pulsante di accensione e il motore V6 turbobenzina da 3,0 litri si è avviato regolarmente, consentendo al mezzo di muoversi autonomamente.

Anche l'impianto elettrico ha continuato a funzionare: il cockpit digitale si è acceso normalmente, così come climatizzatore, sedili elettrici e illuminazione esterna. Restavano però numerosi avvisi di anomalia, dovuti alla presenza di componenti hardware danneggiati, in particolare tra sensori e dispositivi di assistenza alla guida.

Volkswagen Touareg riparte dopo essere stato colpito da un missile in Ucraina

Telaio integro e ipotesi sul futuro del veicolo

Nonostante i danni visibili alla carrozzeria, il telaio MLB Evo e il gruppo propulsore sembrano aver mantenuto la propria integrità strutturale. Il sottoscocca appare infatti quasi intatto, fatta eccezione per parte dello scarico deformato. La vicenda ha alimentato numerosi commenti online: alcuni utenti hanno suggerito di destinare il veicolo al museo Volkswagen, trasformandolo in una testimonianza delle conseguenze del conflitto e della capacità del modello di rimanere funzionante anche dopo un evento estremo.

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