Blindato? No, ma quasi: VW Touareg danneggiato da un missile, ma si accende e va via

Una VolkswagenTouareg di terza generazione è diventata protagonista di una vicenda insolita dopo essere sopravvissuta agli effetti di un attacco missilistico avvenuto in Ucraina.
Gravemente danneggiato ma continua a funzionare
La storia è stata diffusa da EMG Group, che ha condiviso alcuni video virali mostrando il veicolo pesantemente danneggiato. Secondo quanto riferito, il SUV era parcheggiato nelle vicinanze del punto d'impatto di un missile balistico. L'onda d'urto e i detriti hanno invece distrutto completamente una Bentley e una Porsche, considerate strettamente imparentate dal punto di vista tecnico con il Touareg. Sul modello Volkswagen (guarda la homepage di VW Italia) la struttura del tetto è collassata, i vetri sono andati in frantumi e gran parte della carrozzeria ha riportato profonde deformazioni. Ma guardiamo insieme il video per capire meglio cosa è successo.
Motore e sistemi elettronici ancora operativi
Il veicolo era spento e senza occupanti al momento dell'esplosione, circostanza che potrebbe spiegare il mancato intervento degli airbag. Una volta salito a bordo, il conducente ha premuto il pulsante di accensione e il motore V6 turbobenzina da 3,0 litri si è avviato regolarmente, consentendo al mezzo di muoversi autonomamente.
Anche l'impianto elettrico ha continuato a funzionare: il cockpit digitale si è acceso normalmente, così come climatizzatore, sedili elettrici e illuminazione esterna. Restavano però numerosi avvisi di anomalia, dovuti alla presenza di componenti hardware danneggiati, in particolare tra sensori e dispositivi di assistenza alla guida.
Volkswagen Touareg riparte dopo essere stato colpito da un missile in Ucraina
Telaio integro e ipotesi sul futuro del veicolo
Nonostante i danni visibili alla carrozzeria, il telaio MLB Evo e il gruppo propulsore sembrano aver mantenuto la propria integrità strutturale. Il sottoscocca appare infatti quasi intatto, fatta eccezione per parte dello scarico deformato. La vicenda ha alimentato numerosi commenti online: alcuni utenti hanno suggerito di destinare il veicolo al museo Volkswagen, trasformandolo in una testimonianza delle conseguenze del conflitto e della capacità del modello di rimanere funzionante anche dopo un evento estremo.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR Elegance
|231 / 170
|85.800 €
|Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR R-Line
|231 / 170
|89.100 €
|Touareg 3.0 V6 TSI 381 CV eHybrid Elegance
|340 / 250
|89.300 €
|Touareg 3.0 V6 TDI 286 CV SCR R-Line
|286 / 210
|93.400 €
|Touareg 3.0 V6 TSI 462 CV eHybrid R
|340 / 250
|108.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Touareg visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Touareg
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.