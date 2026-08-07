Nuovo Cybertruck UP Invincible: il pick-up di Tesla diventa un fuoristrada estremo

Il Cybertruck è il perfetto esempio di come un veicolo possa essere globalmente tanto divisivo. C'è chi lo ama (in pochi, per la verità), e chi non lo può proprio vedere per mille motivi, compreso il suo design fuori dagli schemi . Tuttavia, il pick-up elettrico di Tesla dimostra anche un'elevata capacità di adattamento. Adesso vi diciamo perché.

Tesla Cybertruck Up Invincible by Unplugged Performance: la coda del pick-up americano

Un progetto dedicato all'avventura

L'azienda californiana Unplugged Performance (guarda la homepage di Unplugged Performance) ha infatti realizzato UP Invincible, una versione sviluppata per l' esplorazione del deserto e le avventure in fuoristrada.

Il progetto prevede innanzitutto una colorazione diversa da quella originale (che non c'è visto che la carrozzeria è privata di verniciatura) grazie a una pellicola color sabbia e raccoglie gran parte delle soluzioni di tuning previste dai pacchetti Stage 3 Expedition e Stage 3 Pursuit, dimostrando le potenzialità del veicolo elettrico quando viene equipaggiato con accessori specifici.

Protezione e dotazioni per l'off-road

L'allestimento abbina dettagli in fibra di carbonio con protezione dedicata e un rivestimento del cassone applicato a spruzzo, pensato per aumentare la resistenza durante il trasporto delle attrezzature. Il pacchetto comprende inoltre robusti componenti in acciaio, tra cui paraurti rinforzati, protezioni laterali, predellini, bull bar e gancio di traino integrato.

Il kit ''Go Anywhere'', proposto a 20.605 dollari (circa 17.900 euro al cambio attuale), incrementa la protezione del veicolo sui percorsi più impegnativi. Completano la dotazione gli aggiornamenti all'illuminazione, con una barra luminosa e altri sistemi LED progettati per migliorare la visibilità a lungo raggio fino a quasi un chilometro. Presente anche un portapacchi a quattro barre con punti di fissaggio modulari.

Tesla Cybertruck Up Invincible by Unplugged Performance: pneumatici tassellati BF Goodrich

Assetto e prestazioni migliorate

Il veicolo monta pneumatici BF Goodrich all-terrain e parafanghi maggiorati, mentre il pacchetto Stage 3 Pursuit, disponibile a 1.125 dollari (circa 980 euro), presenta gli ammortizzatori CYBRSHOCKS, una barra stabilizzatrice regolabile e pastiglie freno potenziate. L'obiettivo è aumentare la stabilità su terreni accidentati e migliorare la dinamica di guida nonostante il peso aggiuntivo degli accessori. Il nuovo paraurti posteriore incrementa inoltre l'angolo di uscita, che passa da 28° standard a 32,7°, favorendo il superamento di ostacoli più impegnativi.

Unplugged Performance sottolinea infine che ogni elemento installato è un articolo di serie disponibile nel suo catalogo, consentendo ai proprietari del Cybertruck di replicare integralmente questa configurazione (guarda un altro Cybertruck di Unplugged Performance). Voi cosa ne pensate di questo tuning? Vi piace il pick-up americano così elaborato? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Tags