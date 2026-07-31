Mercato auto

Tesla arriva a 10 milioni di auto elettriche prodotte tra sfide e nuovi obiettivi

Avatar di Filippo Vendrame,

35 minuti fa - Tesla raggiunge i 10 milioni di auto elettriche prodotte

Tesla festeggia 10 milioni di veicoli elettrici prodotti
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Elon Musk vuole trasformare Tesla in una Tech Company vera e proprio spostando progressivamente il focus su intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica. Per il momento Tesla rimane comunque una casa automobilistica. Sebbene oggi la sua gamma di vetture sia ristretta essenzialmente alle Model 3 e Model Y a cui ci possiamo aggiungere il Cybertruck sul mercato americano, Tesla continua a rimanere un punto di riferimento per quanto riguarda le auto elettriche.

La casa automobilistica ha adesso raggiunto un importante traguardo e cioè quello dei 10 milioni di veicoli elettrici prodotti. L'annuncio è stato dato direttamente dall'azienda di Elon Musk attraverso il suo account su X (ex Twitter). Il modello numero 10 milioni è uscito dalla fabbrica di Fremont e si tratta di una Model Y. Solo 6 anni fa, da questa fabbrica usciva l'esemplare numero un milione. Da allora, quindi, molta strada è stata fatta.

Un lungo percorso di crescita

Tutto è partito con la prima Tesla Roadster venduta tra il 2008 e i 2012. Sono poi arrivati i modelli Model S, Model X e Model 3 che hanno permesso a Tesla di raggiungere il traguardo di un milione di unità prodotte. Vale la pena di ricordare che l'avvio della produzione della Model 3 fu davvero molto difficile, pieno di problemi. Alla fine la casa automobilistica è riuscita a superare tutte le criticità e successivamente è stata lanciata la Model Y che oggi è una best seller.

Nel corso del tempo Tesla ha creato anche nuove fabbriche. In particolare quella cinese di Shanghai oggi riveste un ruolo fondamentale. Secondo i dati di produzione, la casa automobilistica possiede una capacità produttiva annua installata teorica di oltre 2,375 milioni di veicoli distribuiti in cinque siti principali, a partire dallo stabilimento di Fremont in California. Nell'ultimo trimestre ha comunque prodotto 451.758 veicoli.

La stragrande maggioranza dei 10 milioni di veicoli Tesla è costituita dai modelli Model Y e Model 3. Al momento non sembrano esserci novità in arrivo e per tale motivo, Tesla sta portando su più mercati la versione a passo lungo della Model Y, inizialmente disponibile solamente in Cina.

La casa automobilistica da poco ha interrotto la produzione delle Model S e Model X. Al loro posto, Tesla produrrà i robot umanoidi Optimus una volta pronti. Ricordiamo che Tesla intende portare a breve sul mercato il Cybercab, un robotaxi. Su fronte dei veicoli commerciali, c'è il camion elettrico Tesla Semi.

La competizione cinese è sempre più forte

Il mercato delle auto elettriche oggi è sempre più competitivo. Tesla in particolare se la deve vedere con la concorrenza cinese sempre più forte. Pensiamo a BYD e non solo che possono contare su di una gamma di BEV sempre più ampia.

VEDI ANCHE
Tesla FSD, la Francia frena: ecco perché dice no (per ora)
Tesla supera le stime sui ricavi, ma gli utili deludono gli analisti
Mercato auto Europa: Tesla Model Y domina giugno 2026, Sandero resta leader nel semestre
Tags
mercato autoauto elettrichetesla

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Tesla
Tesla
Vedi anche