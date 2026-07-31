Tesla arriva a 10 milioni di auto elettriche prodotte tra sfide e nuovi obiettivi

Elon Musk vuole trasformare Tesla in una Tech Company vera e proprio spostando progressivamente il focus su intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica. Per il momento Tesla rimane comunque una casa automobilistica. Sebbene oggi la sua gamma di vetture sia ristretta essenzialmente alle Model 3 e Model Y a cui ci possiamo aggiungere il Cybertruck sul mercato americano, Tesla continua a rimanere un punto di riferimento per quanto riguarda le auto elettriche.

La casa automobilistica ha adesso raggiunto un importante traguardo e cioè quello dei 10 milioni di veicoli elettrici prodotti. L'annuncio è stato dato direttamente dall'azienda di Elon Musk attraverso il suo account su X (ex Twitter). Il modello numero 10 milioni è uscito dalla fabbrica di Fremont e si tratta di una Model Y. Solo 6 anni fa, da questa fabbrica usciva l'esemplare numero un milione. Da allora, quindi, molta strada è stata fatta.

Un lungo percorso di crescita

Tutto è partito con la prima Tesla Roadster venduta tra il 2008 e i 2012. Sono poi arrivati i modelli Model S, Model X e Model 3 che hanno permesso a Tesla di raggiungere il traguardo di un milione di unità prodotte. Vale la pena di ricordare che l'avvio della produzione della Model 3 fu davvero molto difficile, pieno di problemi. Alla fine la casa automobilistica è riuscita a superare tutte le criticità e successivamente è stata lanciata la Model Y che oggi è una best seller.

Produced our 10 millionth Tesla globally at Fremont Factory this week!



Only 6 years ago, Fremont Factory made our 1 millionth vehicle pic.twitter.com/ps4H6tFgUQ — Tesla (@Tesla) July 30, 2026

Nel corso del tempo Tesla ha creato anche nuove fabbriche. In particolare quella cinese di Shanghai oggi riveste un ruolo fondamentale. Secondo i dati di produzione, la casa automobilistica possiede una capacità produttiva annua installata teorica di oltre 2,375 milioni di veicoli distribuiti in cinque siti principali, a partire dallo stabilimento di Fremont in California. Nell'ultimo trimestre ha comunque prodotto 451.758 veicoli.

La stragrande maggioranza dei 10 milioni di veicoli Tesla è costituita dai modelli Model Y e Model 3. Al momento non sembrano esserci novità in arrivo e per tale motivo, Tesla sta portando su più mercati la versione a passo lungo della Model Y, inizialmente disponibile solamente in Cina.

La casa automobilistica da poco ha interrotto la produzione delle Model S e Model X. Al loro posto, Tesla produrrà i robot umanoidi Optimus una volta pronti. Ricordiamo che Tesla intende portare a breve sul mercato il Cybercab, un robotaxi. Su fronte dei veicoli commerciali, c'è il camion elettrico Tesla Semi.

La competizione cinese è sempre più forte

Il mercato delle auto elettriche oggi è sempre più competitivo. Tesla in particolare se la deve vedere con la concorrenza cinese sempre più forte. Pensiamo a BYD e non solo che possono contare su di una gamma di BEV sempre più ampia.

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