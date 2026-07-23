Tesla supera le stime sui ricavi, ma gli utili deludono gli analisti

Il secondo trimestre del 2026 si era chiuso bene per Tesla con vendite in forte aumento, spiazzando gli analisti che si attendevano numeri inferiori. C'era quindi curiosità nello scoprire i risultati finanziari che sono stati condivisi nella serata di ieri. Com'è andata? I ricavi sono stati superiori alle attese ma la redditività no. Entriamo più nel dettaglio.

Risultati finanziari di Tesla per il secondo trimestre 2026

Nel trimestre, i ricavi hanno raggiunto quota 28,236 miliardi di dollari contro 26,4 miliardi di dollari previsti dagli analisti. Dunque, qui Tesla ha ottenuto un risultato migliore. In particolare, la divisione auto ha generato 20,52 miliardi (risultato oltre le attese), mentre quella legata ai prodotti di energia 3,139 miliardi (bene anche questo risultato). Gli analisti si aspettavano utili non-GAAP di circa 0,53 dollari per azione, in aumento rispetto a 0,40 dollari di un anno fa. Invece i risultati parlano di 0,33 dollari per azione.

Tesla Q2 2026

Il margine lordo dell’azienda è diminuito dal 17,2% al 16,8%, un calo dovuto alla riduzione del prezzo medio di vendita delle auto e alla riduzione dei ricavi derivanti dai crediti normativi. Le spese operative sono aumentate del 47% a 4,35 miliardi di dollari, poiché Tesla ha investito massicciamente nell'intelligenza artificiale, nel robot Optimus e nei robotaxi. Le spese in conto capitale sono più che raddoppiate, raggiungendo i 5,8 miliardi di dollari. Dunque, vendite in aumento, ricavi record ma utili in calo.

Tesla Model YL

Tesla sempre più impegnata nello sviluppo dell'AI, della guida autonoma e dei robot umanoidi

L'aumento delle spese operativi riflette il piano di Elon Musk di trasformare Tesla in un'azienda sempre più focalizzata sull'intelligenza artificiale. Sempre più risorse sono investite per lo sviluppo della guida autonoma, con il Cybercab che si sta preparando ad arrivare sul mercato. Tesla sta lavorando molto anche allo sviluppo di Optimus, il suo robot umanoide su cui l'azienda punta moltissimo tanto che in passato ha affermato che in futuro potrebbe diventare il suo core business.

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