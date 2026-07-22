Tesla Summer Update 2026: Grok evolve e arrivano tante nuove funzioni

Puntale come ogni anno, Tesla ha iniziato a rilasciare il suo Summer Update. Si tratta di un aggiornamento OTA che introduce diverse novità interessanti, sebbene alcune riguardino la Full Self Driving che ancora non è accessibile in Italia. Come di consuetudine l'aggiornamento sarà distribuito progressivamente e quindi bisognerà avere un po' di pazienza. Andiamo quindi a vedere tutte le più importanti novità. Il completo change log è comunque disponibile all'interno di un articolo dedicato di Tesla condiviso su X.

Tesla Summer Update 2026: tutte le principali novità

Partiamo da Grok. Da tempo l'assistente vocale è stato integrato nelle auto ma le sue funzionalità erano ridotte. Adesso, finalmente sarà possibile utilizzarlo anche per fare chiamate, riprodurre la musica, gestire il climatizzatore, aprire il vano portaoggetti oltre a rispondere a domande sulle Tesla. Altra novità, l'accesso alle statistiche di utilizzo della Full Self Driving sull'app Tesla.

Tesla Summer Update

Per chi ma utilizzare l'app karaoke per passare il tempo, adesso arriva il punteggio che valuta quanto si è stati bravi. Novità anche per il sistema di navigazione che si adatta alle abitudini del conducente. Oggi, suggerisce solo le destinazioni Casa, Lavoro e appuntamenti in calendario. Adesso, l'auto potrà suggerire luoghi in cui ci si reca spesso come accompagnare i bambini a scuola quando si va al lavoro o andare in palestra tornando a casa. La navigazione ora dà priorità ai percorsi effettuati in precedenza. In pratica, quando esiste più di un modo per raggiungere una destinazione, il sistema ora privilegia i percorsi effettivamente utilizzati anziché il percorso predefinito più veloce.

Tesla Summer Update

Andiamo avanti. Il pianificatore di viaggio di Tesla permette di scegliere quanta batteria si desidera avere all'arrivo a destinazione, una funzione utile per programmare la ricarica durante i viaggi più lunghi. Questa impostazione è ora disponibile nell'app per smartphone, consentendo di configurare il viaggio prima ancora di salire in auto.

Tesla Summer Update

Tesla permette ai proprietari di cambiare il colore e la finitura del render 3D dell'auto sullo schermo. Grafica che si può personalizzare anche attraverso skin di terze parti che vanno caricate tramite chiavetta USB. Adesso, basterà caricarle direttamente attraverso l'app Tesla.

Altra novità che riguarda l'accesso ai contenuti sullo schermo posteriore da parte dei bambini. I bambini possono guardare i contenuti sullo schermo posteriore, ma solo chi siede davanti può controllarli tramite l'app dedicata. Ci sono poi ulteriori piccole novità.

Trova le stazioni Supercharger per nome quando cerchi una destinazione

Aggiungi i brani di Apple Music alla coda di riproduzione dalla pagina di ricerca e dalla pagina dell'artista

Imposta il livello di zoom preferito per la visualizzazione della Full Self Driving

Il browser ora supporta fotocamera e microfono

Animazioni introduttive per le nuove Model 3 e Model Y

VEDI ANCHE

Tags