Tesla, il futuro è Optimus: ecco come si trasforma la fabbrica di Fremont

Tesla non vuole più essere solamente un'azienda che fa auto. Anzi, l'obiettivo è quello di diventare un'azienda tecnologica con focus sull'intelligenza artificiale, la guida autonoma e la robotica. Con l'addio delle Model S e Model X, la fabbrica di Fremont è stata riservata alla produzione di Optimus, il robot umanoide che Tesla sta sviluppando.

Come stanno andando avanti i lavori di conversione dell'impianto? Ce lo fa vedere l'azienda di Elon Musk che ha condiviso un video che mostra lo smantellamento della linea di assemblaggio originale delle Model S e X presso lo stabilimento di Fremont. Completato in soli 46 giorni, questo lavoro ha richiesto l'impiego di macchinari speciali per demolire le linee di produzione, compresi i bracci robotici e i nastri trasportatori. In questo modo è stato possibile lasciare spazio a Optimus.

La fine di un'era

Così si intitola il post con il video condiviso da Tesla attraverso il suo account su X. Del resto è effettivamente così. L'azienda smette di produrre auto in questa fabbrica per prepararsi al futuro quando il suo robot umanoide sarà pronto per essere prodotto ed entrare nelle fabbriche e forse pure nelle case. In ogni caso, l'obiettivo di Elon Musk è quello di arrivare a una capacità di produzione di un milione di robot l'anno. Non c'è ancora una tempistica ovviamente anche perché il robot umanoide è ancora in fase di sviluppo, per quanto Tesla stia progressivamente facendo importanti passi avanti.

End of an era: Decommissioning the original Model S & X assembly line in just 46 days pic.twitter.com/kGEdfhl62h — Tesla Manufacturing (@gigafactories) July 10, 2026

La decisione di ritirare dal mercato la Model S e la Model X era stata presa durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2025 di Tesla, a fine gennaio 2026. Il CEO Elon Musk aveva annunciato che la produzione della berlina e del SUV sarebbe cessata entro la fine del secondo trimestre 2026. Così è stato e adesso la fabbrica di Fremont si sta preparando al futuro.

Il futuro è Optimus

Il robot umanoide di Tesla è progettato per svolgere compiti ripetitivi o pericolosi in fabbriche, magazzini e, in futuro, anche nelle case. Basato sull'intelligenza artificiale e sulle reti neurali di Tesla, si propone come una piattaforma versatile e in futuro anche accessibile stando a sentire Elon Musk. La produzione di Optimus Gen 3 è già in corso in forma limitata a Fremont, e si prevede che la produzione a pieno regime sulla nuova linea inizierà tra fine luglio e agosto.

Il programma di Tesla prevede di produrre Optimus in una fabbrica ancora più grande in Texas. L'azienda considera Optimus un prodotto rivoluzionario che potrebbe alla fine superare il suo settore automobilistico in termini di dimensioni e valore, consentendo un'ampia diffusione di robot utili in diversi settori. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo del robot umanoide e dell'effettivo suo arrivo sul mercato.

VEDI ANCHE

Tags