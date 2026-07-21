Il Cybercab avrà Starlink: la mossa di Tesla guarda oltre il 5G

Tesla ha deciso di integrare Starlink all'interno del Cybercab, il robotaxi dell'azienda di Elon Musk. Non si tratta di un'indiscrezione perché è stata la stessa casa automobilistica a svelarlo attraverso un post su X (ex Twitter). Grazie a Starlink, i robotaxi potranno contare su di un accesso a Internet sicuro e affidabile durante i viaggi. In realtà era da un po' di tempo che si parlava di questa possibile integrazione ma, adesso, è ufficiale. Tesla ha deciso di integrare il suo sistema di connettività satellitare all'interno del robotaxi.

Starlink sul Cybercab, ma perché?

Nel post su X, Tesla mostra uno schema in cui sono riassunte alcune specifiche del Cybercab, in particolare quelle che riguardano la connettività e la sensoristica. Tuttavia, riguardo all'integrazione con Starlink non è stato detto nulla di specifico.

Starlink V5 directly integrated in Cybercab pic.twitter.com/FxzTtzjB6I — Tesla (@Tesla) July 20, 2026

Ma perché l'integrazione con Starlink? Il Cybercab è un robotaxi. Le persone vi potranno salire per raggiungere la loro destinazione. La guida è affidata totalmente al computer e alla piattaforma di guida autonoma sviluppata da Tesla. La connettività può servire per calcolare meglio i percorsi e per offrire servizi d'intrattenimento agli occupanti visto che è prevista la presenza di un ampio display centrale.

Il Cybercab disporrà di connettività 5G ben presente nelle grandi città. Pensando però in ottica futura quando il servizio robotaxi sarà presente in diverse realtà, non sempre la connettività mobile potrebbe essere di buona qualità. Ecco che l'integrazione con Starlink potrà consentire di avere una connessione sempre affidabile per poter garantire tutti i servizi di bordo.

Un brevetto aveva anticipato tutto

Alla fine del 2025, un brevetto aveva fatto capire che Tesla volesse portare Starlink sul Cybercab. L'azienda aveva infatti brevettato uno speciale tetto in grado di essere ''trasparente'' alle radiofrequenze. In pratica, un tetto che permetteva di integrare soluzione di connettività come Starlink.

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