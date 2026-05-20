Prova il Wade Mode del suo Tesla Cybertruck: affonda

Il Wade Mode del Tesla Cybertruck ha dei limiti precisi. Un guidatore in Texas li supera e... il video dell'affondamento

Ti ricordi quando Elon Musk accennava al fatto che il Tesla Cybertruck avrebbe potuto, all'occorrenza, fungere da barca per brevi tratti? Ecco un'altra dimostrazione che certe boutade non vanno prese alla lettera.

L'ultimo capitolo della saga ''follie da pick-up elettrico'' arriva direttamente dal Texas, per l'esattezza dal Grapevine Lake, vicino a Dallas. Un proprietario ha pensato bene di testare le doti anfibie del suo mezzo, ma l'esperimento non è finito esattamente come sperava.

Il test (finito male) dello scivolo per barche

La notizia è diventata di dominio pubblico grazie al dipartimento di polizia locale, che ha condiviso sui social le immagini del Cybertruck mestamente sommerso.

Stando alle ricostruzioni, il conducente è entrato nel lago di proposito, utilizzando una rampa di alaggio per imbarcazioni. L'obiettivo? Mettere alla prova il famoso Wade Mode (la modalità guado) di cui è dotato il veicolo.

Il problema è che la fisica ha spesso la meglio sul marketing. Questa funzione, infatti, è pensata per scopi ben precisi: alza le sospensioni pneumatiche alla massima altezza da terra e pressurizza il pacco batteria per evitare infiltrazioni d'acqua.

E la stessa Tesla, però, a mette le mani in avanti, dichiarando che il livello dell'acqua non deve superare i 32 pollici (circa 81 centimetri), misurati dalla base dello pneumatico. A giudicare da dove è finito il veicolo, è evidente che il proprietario si sia spinto decisamente oltre.

Dal divertimento all'arresto

Il video che vedi qui sopra mostra le varie fasi dell'impresa. All'inizio, dove l'acqua era ancora bassa, tutto sembrava scorrere liscio. Poi, l'eccesso di fiducia ha spinto il guidatore ad allontanarsi dalla riva, finché l'acqua non ha superato la linea dei paraurti e sommerso completamente le ruote, bloccando il mezzo.

A quel punto, rimasti appiedati, guidatore e passeggeri hanno pensato bene di abbandonare il Cybertruck a mollo nel lago. La polizia non l'ha presa con filosofia: il conducente è stato arrestato con l'accusa di aver violato il divieto di accesso in un'area protetta del parco e per diverse infrazioni alle norme sulla sicurezza acquatica.

Per recuperare il pick-up è dovuto intervenire il team di soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco, che ha dovuto imbracare le quattro ruote per trascinarlo fuori dal fango.

La morale della favola

La polizia locale ha colto l'occasione per ricordare un concetto tanto ovvio quanto ignorato: anche se un veicolo è fisicamente in grado di muoversi in acque dolci poco profonde, farlo può comportare pesanti sanzioni legali e seri rischi per la sicurezza.

Insomma, se hai un Cybertruck o stai pensando di metterlo in garage, tieni a mente che il Wade Mode è perfetto per superare un torrente o una strada allagata, ma non lo trasforma in un gommone. Se vuoi farti un giro al lago, meglio che tu scelga una barca vera.

Foto di copertina: Grapevine Police Department

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2026