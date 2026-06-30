Mirafiori, pausa estiva più lunga del previsto: 4 settimane di stop. I dubbi dei sindacati sulla 500

A Mirafiori ci saranno 4 settimane di stop per le ferie estive e precisamente l'ultima di luglio più le prime 3 settimane di agosto. Questo è quanto ha comunicato Stellantis fornendo i dettagli sul fermo delle attività dello stabilimento per il periodo estivo.

Il piano originale prevedeva un fermo di solo un paio di settimane e quindi l'annuncio di Stellantis ha preoccupato immediatamente i sindacati, pensando soprattutto alle difficoltà recenti della fabbrica.

Le preoccupazioni dei sindacati

Dopo il lungo stop di sei giorni, è arrivata la comunicazione ufficiale per cui le Carrozzerie di Stellantis si fermeranno per quattro settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime tre di agosto. In altri momenti questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui ci dovrebbe essere il picco produttivo e, secondo le previsioni aziendali, non ci sarebbero dovuti essere ponti e le settimane di ferie sarebbero dovute essere due. Questo ci allarma e non poco e il futuro appare a tinte fosche, perché fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei ragazzi assunti come interinali non più tardi di fine gennaio ed è chiaro che se i presupposti sono questi non vorremmo trovarci a dover sentire che non verranno stabilizzati o prolungati. Questo, per il sindacato, non può essere consentito perché rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portarci nuovamente a parlare di cassa integrazione.

Così si sono espressi i sindacati che quindi temono nel concreto che la domanda per la nuova FIAT 500 Hybrid prodotta a Mirafiori, sia più bassa di quanto sperato. Proprio questo modello è importante per le sorti dell'impianto dato che la nuova 500 non arriverà prima di diversi anni. Del resto, dubbi che la produzione della nuova city car non avesse raggiunto i ritmi desiderati circolano da diverso tempo. Ecco perché i sindacati temono che l'allungamento della pausa estiva possa derivare proprio da una domanda inferiore alle attese.

Se così fosse, sarebbero a rischio le sorti dei giovani interinali entrati pochi mesi fa. Ecco perché i sindacati chiedono che a Mirafiori arrivi un nuovo modello. Non si può aspettare il 2030 per la nuova famiglia di modelli 500.

Prova della Fiat 500 Hybrid 2026

Stellantis, il problema è un altro

Un portavoce del Gruppo Stellantis ha confermato che lo stop aggiuntivo è invece legato a difficoltà di approvvigionamento di motori, paraurti e sensori. Secondo Stellantis, alcuni fornitori stanno incontrando difficoltà nel sostenere l'aumento della produzione della FIAT 500, rilanciata alla fine dello scorso anno con la versione ibrida.

I sindacati, però, la pensano diversamente. Lo scorso anno Stellantis aveva indicato l'obiettivo di produrre circa 100.000 FIAT 500 nel 2026, tra versioni ibride ed elettriche. A maggio, il responsabile Europa del Gruppo, Emanuele Cappellano, aveva riferito che nel primo trimestre erano state costruite 15.000 vetture. Insomma, numeri lontani dal raggiungimento del target ed è per tale motivo che i sindacati sono molto preoccupati delle sorti di Mirafiori.

Fonte: Rai

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026